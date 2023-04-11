方力申遭怪男出價買「原味」襪　洪永城丁子高都中過招

今晚（11日）播出的《東張西望》中報道關於古怪借襪男事件，其中藝人方力申、洪永城、李爾晨及丁子高等都試過中招，有男子要求以數百元買下他們正在穿着的襪子。方力申更現身說法，他透露大約兩年前，遇到一名自稱是救護員的奇怪男子：「我嗰晚喺酒店食完飯，大約10點幾，喺酒店下面停車場攞車，一閂埋車門佢就敲我個車窗，我問佢咩事，佢問我邊度可以買到襪，因為佢係救護員，他嘅襪唔合規格，佢已經畀上司警告過一次，如果再畀人警告，份工就冇，因為附近冇襪買，佢就問可唔可以畀錢買我着緊嗰對黑色襪，我醒起車尾箱有洗乾淨嘅黑色襪，我話畀你，錢我就唔要，佢話對黑襪個牌子同條邊有少少紅色，唔係全黑，我着緊嗰對好啲，我有少少躁，我話錢我就唔要你，你一係攞對乾淨黑色襪，一係就走，佢就話要，多謝晒。」

有人指可能奇怪男子用襪來下降頭，對此，方力申續說：「我同班打籃球嘅波友講，一說有人就話佢喺灣仔附近打完波又有人問我，我仲用三百蚊賣咗畀佢，其他隊友就話原來好多年前就已經有呢啲事，網上啲人話會唔會係落你降頭練習，落降頭我驚喎，朋友叫我攞張紙或紙巾燒著佢，放喺門口，好似跨火盆咁，我即時照做。」原來丁子高上年都曾在社交網發文指遇到類似經歷，以500元買下他所穿的襪，丁子高沒有收錢，就將自己穿着的襪給對方，洪永城也有留言表示自己也有相同經歷，襪、地點、金錢及原因都一模一樣。