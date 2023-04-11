IVE新碟開售銷量創新高　張元英「神顏」再升級

韓團IVE的18歲成員張元英去年獲網民票選為新世代女團的「神顏」後，今年2月疑因鋒芒太露，事務所為平衡隊內人氣，刻意打壓其個人活動及曝光率，甚至阻止她參加高中畢業禮，其社交網亦甚少更新，拖累其粉絲追隨人數被女團LE SSERAFIM日本成員宮脇咲良超越。直至最近，張元英終獲解封，與隊友錄影節目《認識的哥哥》及參加巴黎舉行的韓流騷。

狀態大勇的張元英昨日（10日）晒腿亮相組合首張大碟《I've IVE》發布會時甜笑派心，獲粉絲大讚顏值再升級，再掀網民熱話。新碟銷情報捷，開售首天大賣逾60萬張，刷新自身開售紀錄，還撼贏出道8年的前輩女團TWICE，成為今年開售最高銷量女團。TWICE與NewJeans早前分別推出的新碟《READY TO BE》與《OMG》，各自以50.5萬張及48萬張開售銷量排第2、3位。

IVE新碟主打歌《I AM》的MV同樣熱爆網，不過日本成員Rei突然宣布因健康異常需停工休養，暫時缺席宣傳活動。此外，IVE勇奪《第35屆韓國PD大賞》的歌手獎，上周升呢人夫的男星李昇基則榮獲演員獎。