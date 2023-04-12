【是日通勝】

農曆閏二月廿二

癸卯年 丙辰月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、開市、立約

忌：移徙、結網、問卜

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：13、20、47

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業發展受挫，回報比預期差，無奈又無助。

金牛座：一山還有一山高，勿恃寵而驕，應保持謙遜。

雙子座：保持樂觀可帶來好運氣，勿再愁眉苦臉了。

巨蟹座：幸運指數居首，可在財政上立於不敗之地。

獅子座：凡事都從理性角度思考，生活可漸入佳境。

處女座：愛情運很不錯，感情生活愜意，甜在心頭。

天秤座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

天蠍座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

人馬座：財運差，投資忌一時衝動，不夠理性易中伏。

山羊座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

水瓶座：財運極差，自私心態要不得，易得不償失。

雙魚座：感情脆弱易迷失，有可能被人騙取同情心。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）馬 易破財

鼠：有能力解決各種難題，事業穩步上升。

牛：貴人助力強，有着逢凶化吉的好運氣。

虎：暖色衣着予人親切感，還能帶來好運。

兔：狀態很差，精神渙散，小心惹上是非。

龍：事業發展迎來爆發期，要力爭上游啊！

蛇：心浮氣躁，說話苛刻，易與人發生口角。

馬：是日沖煞，易因誤判令手上財產貶值。

羊：心態不夠積極，事業與愛情均受拖累。

猴：人緣旺，工作表現佳，可成為職場贏家。

雞：財運欠佳，銀包縮水，要控制購物欲。

狗：應酬要適可而止，以免影響生活規律。

豬：感情關係存暗湧，勿把負能量帶回家。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

旺運助孕「紅日瑪瑙」

瑪瑙是佛教七寶之一，自古以來被用作辟邪及護身符，同時可以消除壓力、疲勞及濁氣，平衡負能量，安穩睡眠，對身心健康非常有效。瑪瑙也是人類最早期的寶玉石器，中外也流傳不少美麗的傳說。周朝時期，瑪瑙用作象徵身份和品德，到西漢武帝時，印度向漢朝進貢的上等物品中，也有不少瑪瑙。

西方人也認為瑪瑙可以增添勇氣，並且紓緩壓力，有助睡眠；十八世紀中葉時期，紅日瑪瑙更被譽為象徵聖人的美德。古埃及時期也同樣使用紅瑪瑙作為護身符，在陵墓的出土物品中，混合紅瑪瑙、青金石及黃金等珍寶，傳說是貴族死後進入另一世界的秘笈。

紅日瑪瑙非常適合希望提升氣場及自信的女性佩戴，在北歐部分地區，更有傳宗接代、生生不息之意，特別有助增加添丁的機會；如果已懷孕的女性，紅日瑪瑙也具備助孕安胎之效，保佑媽媽與寶寶的健康。如女性朋友仍在感情路尋尋覓覓，紅日瑪瑙也可以催旺姻緣，提高遇到真命天子的機會。