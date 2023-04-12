黃智雯踩過界賣衫　搞網店一腳踢做生招牌拉客

無綫花旦黃智雯踩過界染指日韓時裝生意，與家人合資搞自家品牌網店，籌備及入貨都一腳踢，更充當服飾模特兒刺激銷情，省靚招牌響頭炮！

入行16年的黃智雯演過無數角色，2018年終憑劇集《三個女人一個「因」》勇奪馬來西亞及新加坡雙料視后，演技獲肯定，之後演出的劇集亦孭重飛，還一嘗演舞台劇及拍內地劇滋味。雖然事業迎來春天，但有感女人青春有限，她近日把心一橫發展副業。

向來對日韓時裝有興趣的她，在一次家族聚會上與親友閒談，決定合資做網上時裝生意。早前智雯趁到韓國上跳舞課之際，特別抽空四圍取經，吸收當地潮流資訊，返港後火速與家庭成員開會，由籌備、入貨到建立網站，花了數月時間便完成。身為老闆之一的智雯更一腳踢，除了充當攝影師影Product Shot，自己更親身上陣示範服飾，實行為網店省靚招牌。

主打「親民價錢」

網店近日開張大吉，休假中的智雯表現落力，在社交網不停Po自家品牌服飾宣傳一番，結果數十件貨品中，部分款式已火速售罄，顯然銷情不俗，令她興奮不已。她接受本報訪問時，直言網店反應比預期中好：「真係打咗支強心針，好多謝朋友、粉絲大力支持，依家我都係起步階段，會繼續努力學習，搜羅更多靚嘅服飾同大家分享，嚟緊同日本唔同供應商傾緊，大前提以一個親民價錢、有質量又容易Carry嘅款式為主，女裝係頭炮，之後會引入其他類型嘅正嘢。（點解搞時裝生意？）本身好鍾意着同留意日韓Fashion，加上屋企人好多唔同範疇，有讀時裝、有開舖頭，真係瓣瓣都有，所以想一齊合作一個生意，舊年傾傾吓好快成事。」

去年底完成劇集《再見．枕邊人》後未有新作，智雯笑指去年忙了一整年，完成3部劇集，不擔心沒存貨，故暫時會把時間用作籌備舞台劇，她說：「嚟緊6月中會演舞台劇，班底同上次《超自然之戀》一樣，但會係全新故事，角色會比上次更有挑戰性，呢排都忙緊綵排，好在大家合作過有默契，所以都好順利。」