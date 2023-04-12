娛圈單打︱本來就唔係淑女　又何必咁高要求

台灣女星小S徐熙娣近日因為一張家常食飯照，捲入「冇家教」的是非之中，連兩個女兒也受到批評，可謂躺着也中槍。儘管有關批評不是全無道理，但小S向來不是走淑女路線，反而大癲大肺，口沒遮攔，「冇家教」也不過貫徹形象而已。

事緣小S在社交網晒出與兩女同枱食飯的照片，卻因為3人都非常隨意地在餐桌前戙起雙腳，因而招來已故作家李敖的女兒李文發文狠批，直指「小S吃飯禮儀怎麼那麼惡心？也把她幾個女兒也教壞了」，並洋洋灑灑寫下12點理由。其後依然不依不饒，再挖小S舊照詳列「6點禮儀」，狂轟小S的用餐方式髒亂又不衞生。

總而言之，小S不懂餐桌禮儀，教壞細路。誠然，戙起腳食飯不優雅又欠禮貌，但在自己家裏比較隨性，同場又沒有客人，是否罪大至死，實在值得商榷。至於所謂在外用餐方式髒亂又不衞生，對照有關相片，似乎又是過於言重。連洋人都未必個個注重刀叉擺放的方位，要求大情大性的小S如英式淑女般講究，實在強人所難。

公眾人物動輒得咎，有時真的令人太累。其實做人最緊要開心，又不是幹下甚麼傷天害理的事，何必這麼高要求？娛樂圈比此更傷風敗俗的事還多着呢。

講開又講，自從有了社交網，人人加把嘴，個個也是專家，是非隨之而來，連人家家事也要管，網民真是太得閒。例如港產女神陳法拉，新年時晒出女兒跪地接利是照，結果遭好事之徒斥為愚孝、唔識教女。跟傳統又罵，反傳統亦罵，反正無法令全世界滿意，不如唔扮嘢、做自己好了。