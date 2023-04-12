韓國clair空氣殺菌機舊換新優惠　隨時殺菌

【特約報道】因應近日解除口罩令，有大學公共衞生學院研究數字顯示，新型病毒人傳人的比例較之前有提高迹象。根據本地一間大學衞生學院網頁早前的數字，截至上月30日，作為疫情走勢指標的大學即時有效繁殖率，其平均值升至2.07，代表一名患者可傳染至少2人。同時間，專科醫生指季節性流感已殺到，但3歲以下的幼童流感疫苗接種率奇低，上呼吸道問題個案激增，老人和小朋友患重症和入院風險都較高。面對特效藥供應緊絀的危機，除了依賴注意個人衞生，很多人都會使用空氣淨化機來殺菌。

家用空氣淨化殺菌機 守護至愛健康

韓國的clair等離子空氣殺菌機主打簡約設計及纖巧外形，將噪音和耗電量降至最低的同時，又可以發揮到最大的效能。為你推介clair T+ 和clair HS+ 兩個型號，主要分別在於體積和適用範圍，clair T+ 採用長身立方體的機身設計，可在約300平方呎的空間使用，例如飯廳或客廳，而clair HS+ 則是喇叭外形，重約1.8kg，適合在大約150平方呎的房間使用。兩部機都採用四重淨化殺菌系統，包括clair等離子產生器、韓國專利CEPA濾網、前置濾網及UV殺菌燈。其等離子產生器釋放出740萬粒正負離子，主動抑制空氣中的細菌及病毒，韓國專利的CEPA濾網，在表面加入壓花，從而增加過濾的面積，可過濾到空氣中99.9% 小至PM0.1的超微細粒子、病毒及細菌，同時去除異味，如阿摩尼亞、甲醛等有害氣體。機身內置Violet Blue Light UV殺菌燈，可間接殺死濾網表面的細菌，比傳統UV燈有更強的抗菌效能，而且對人體無害。最後就是透過前置濾網，過濾較大的灰塵及毛髮，例如寵物的毛髮或我們的頭髮等。兩部機的濾網都採用可換式設計，機身設有更換濾網的提示燈，約一年才需要更換一次，更換的過程亦十分簡單，clair T+ 更設有LED顯示屏和多段風速等設定。

clair T+ 和clair HS+ 同樣具備空氣質量監測裝置，實時監測室內PM 2.5的空氣質量指數，以不同顏色的指示燈顯示。兩機均寧靜及省電，clair HS+ 的音量低至22dB，而clair T+ 更低至20dB，不會影響睡眠。兩機亦設有「自動模式」，可因應空氣質量指數自動調節風速，避免多餘耗電。低風速的輸出功率只有4.38W，可全年365天24小時無間斷連續使用，全年電費亦不會超過HK$50，同時不會耗用過多能源。

舊換新換購優惠 把握黃金機會

由即日至4月30日，品牌推出舊換新的換購優惠，如各位家中有任何類型的空氣淨化機，不限型號、不限品牌均可，只要為它拍照再WhatsApp給clair，即可用優惠價換購新一代clair HS+ (換購價HK$800)及clair T+ (換購價HK$1,580)等離子空氣殺菌機，同時間，可以8折加購2款產品專屬濾網。只要完成簡單登記及付款，指定地區免費送貨，優惠每款限量100件，數量有限，換完即止。想讓家中空氣保持清新，就要把握機會喇！

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