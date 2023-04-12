《怪奇物語》19歲女星Millie騷鑽戒宣布訂婚惹網民批評：太後生喇！

憑Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things）「11」（Eleven）一角爆紅的19歲英國女星Millie Bobby Brown，與美國搖滾天團Bon Jovi主音Jon Bon Jovi的兒子Jake Bongiovi拍拖兩年半，昨晚Millie於社交網站宣布訂婚喜訊。

她公開2人海邊親密合照並騷訂婚鑽戒的黑白照，並引用美國天后Taylor Swift名曲《Lover》的歌詞留言：「我已經愛了你3個夏天，親愛的，我要之後所有的夏天。🤍」而比Millie年長1歲的Jake亦有於自己的社交網貼同一照片並簡單留言：「永遠。」據知Jake送給女友的鑽戒被估計值25萬美鎊。而外界亦估計他們較早時間已訂婚，因為她上月已被見到騷同一隻鑽戒。Jake和Millie的身家都好豐厚，男方父親Jon的身家估計有4.1億美元，而Millie亦唔弱，被估計有1,400萬美元身家。

Millie訂婚的消息公布後，除了粉絲留言祝福之外，就連剛失戀的Taylor Swift亦有畀Like。不過亦有網民留言指Millie太年輕不宜結婚：「乜佢唔係仲係細路仔咩？呢個真係名副其實stranger things（古怪事情）。」亦有網民提議她等年紀大少少先至結婚。更有網民表明唔睇好，指如果她們結婚，婚姻頂多只能維持1年。