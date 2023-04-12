超越《華燈》！林心如新劇登全球榜亞軍破台劇紀錄

由台灣男星吳慷仁主演、女星林心如特別演出的台劇《模仿犯》話題不斷，今日（12日）更迎來好消息，劇集在4月3日當周全球累計觀看時長達1774萬小時，於全球非英語影集排行榜榮登第2名寶座，成為第1部全球排名前10的台灣劇集，刷新台劇歷史。該劇在20個國家與地區的排行榜均躋身前10名，並於台灣、香港、新加坡登上週榜冠軍，更是少數登陸歐洲和中東的台灣劇集之一，上映僅一周時間，就躋身了包括希臘和羅馬尼亞等歐洲市場，以及中東的卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國、科威特和巴林等19個地區的每日Top 10影集榜單，觀眾遍布世界各地。

劇集除緊湊的緝兇情節外，林心如所扮演的新聞主播亦是焦點所在，在劇中她以一頭大波浪長髮和復古打扮示人，原來其角色型是有「女戰神主播」之稱的台灣新聞主播張雅琴。現年59歲的張雅琴於1990年入行，先後於台灣多個電視台擔任主播，更曾短暫來港擔任無綫晚間新聞和普通話新聞部的主播，而她最具代表性的，就是經常在心口上別上花花胸針，劇中林心如一樣學到足，雖然外形上模仿到位，但就被網民批評咬字語氣不夠精準，擺脫不了《華燈初上》「Rose媽媽」的影子。