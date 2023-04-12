【簡潔生活學】妻子有「福」了

每個家庭有一套自己的生活模式，所以在進行收納也應按自己的一套而行。（網上圖片）

每個人對幸福的定義都不同，例如：一年去幾次旅行是幸福、可以買樓「上車」是幸福、每晚有愛心湯也是種幸福。朋友J小姐說她很「幸福」，也有了「幸福肥」，全因她嫁了一個愛打掃的丈夫。

這位J小姐本身條件不俗，樣子標致、碩士畢業、專業人士，因此從來不乏追求者，直至她宣布找到真命天子Y先生，令不少人大跌眼鏡，因為Y個子不高、其貌不揚，是一間小店的甜品師傅。

J說她喜歡Y個性簡單，話不多，是個好好聆聽者，她工作上遇到不快時，都可以向Y傾訴，他就會弄一些甜點安慰她，本來J不是甜品控，但Y的甜品好像有魔法，慢慢把她俘虜了。

經過半年的相處，她倆決定步入教堂，最初有朋友擔心她會否太衝動？但至今已婚九年，相處融洽，在最近一次聚會， J說她現在過得很幸福，因為她的丈夫很愛做家務，J說她的工作壓力大、時間長，所以回家後都不想洗衫煮飯打掃，但Y從不介意，更主動做各種家務，她最初都感到很慚愧，作為妻子，首要任務不是要打理好一頭家嗎？

話雖如此，但每對夫妻，自有一套相處方式，好像他們經過多年磨合，懂得分工合作。J不喜歡做家務，Y卻很愛打掃，所以這方面就交給他；相反，Y很怕投資理財不善於電腦，J卻是這方面的專家，所以就由她處理，在旁人眼中兩夫婦好像調換了身份，但最重要是他們選擇了適合自己的生活模式。

情形就像到每個家庭進行收納一樣，每個家庭成員的需要和習慣都不相同，重點是按自己的生活方式、習慣而行，並且互相遷就和尊重，不用盲目追隨社會大眾所訂下的「標準」，日子才能過得愜意。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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