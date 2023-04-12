Slice運動型超級遊艇　刀光亮眼

敢於突破固有框架，才稱得上「創新」，正如今次介紹的概念遊艇「Slice」，呈刀狀輪廓，既有超級遊艇的宏偉規模，又有運動型遊艇的流暢線條，最亮眼的設計在於中間有條長長的玻璃帶，由船頭貫穿至船尾，像把船身一分為二，又巧妙地把多層甲板連結起來，還成功令自然光穿透船身，可謂一舉多得。

玻璃條子貫穿船身

船身長度為85米的「Slice」，為荷蘭船廠Feadship發表的第11項概念設計，可定義為運動型超級遊艇，規模大，有多層甲板，最多可容納20位客人，又融入快艇具備的運動線條，加上鋒利的垂直船頭，吸睛之餘，亦令遊艇在破浪前行時保持穩定和舒適。說到「Slice」的特點，不得不提船身中間的透明玻璃條子，由船頭一直延伸至船尾，猶如把遊艇「切開」成兩半，但又巧妙地把多層甲板連結起來，而最重要是它能讓自然光穿透船內不同樓層，為乘客帶來一個開揚又不失私隱的生活空間。

室內設施別具特色

除了外觀獨特，「Slice」的內部設計由荷蘭室內設計師 Marco van Ham負責，看起來也與別不同，亮點之一是位於主甲板的巨大中庭，面積達70平方米，樓底達8.5米，極具空間感，可作為舞池、圖書館等用途，兩側帶有層疊的圓形陽台，有點像古根漢美術館（Guggenheim Museum）內部的未來主義風格。除此之外，船上備有用餐區、酒吧、按摩浴缸、海灘俱樂部、一個聲稱使用數據科學設計的10米長游泳池等多項設施，可滿足乘客的生活和娛樂需要。

配置符合環保原則

性能方面，「Slice」的配置以符合環保需要為大前提，備有4台經過改造的雙燃料發電機，估計最高速度可達16節（18.4海里/小時），巡航速度則為11節，航程約5,000海里，並研究使用甲醇和非化石柴油（加氫植物油）來提供動力，預計最快可在2026年交付。

規格表

船長：85米

船寬：14米

燃料容量：270立方米

滿載吃水：4.10米

最高航速：16節

巡航速度：11節

航程：+/-5,000海里

載客人數：20人