搵食名燈！搶試「必比登」新上榜推介食店

香港除了高級餐廳，亦有很多特色的地道小店和街頭美食，《香港澳門米芝蓮指南》的「必比登」推介名單於2008年首次發布，是指大家可用低於HK$400或澳門幣$400的價錢，享用到3款優質美食的街頭小食店或餐廳（不包括飲品）。今年香港有65間食店入選，當中有6間為新上榜，澳門則有7間，港澳共有72間食店登上推介名單。

港島區方面，北角的「魚事者」主要製作各式魚肉小食和魚麵，菜式包括看似炸薯條的炸魚條和扮墨西哥粟米片的炸魚皮，魚米粒粒扮成意大利飯的造型，同樣玩味好食。灣仔的「船記」主打懷舊經典粵菜，燒味師傅有超過40年經驗，店內的和哥叉燒相當出名，點心師傅亦有超過30年經驗，推介人氣的韭黃鮮蝦腸，爽滑又晶瑩剔透。至於在筲箕灣的「一家」提供上海和四川美食，菜式有七里莊酒糟雞和四川水魚、紅油抄手等傳統菜式，亦有富創意的高力杧果奶黃，值得一試。

九龍區有位於佐敦的「西關老祖」，是懷舊和創新小食外賣店，人氣的西關瀨粉配黑毛豬油渣，啖啖惹味，另外還有炸黑毛豬肉粽和爆炒XO醬蘿蔔糕等小食。太子的「兩姊妹涼皮有限公司」，涼皮加上青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉，再加秘製辣椒醋拌勻，令人回味。除了中式和創意小食，今年入選的還有大角咀的泰式餐廳「Saya」，餐廳以泰國東北部依善美食作主打，受歡迎菜式包括泰北咖喱金麵和炭火鹽燒魚，前者加入椰漿配炭烤雞肉，濃郁美味，後者是包滿鹽的魚，加香茅和斑蘭燒煮，吃時配生菜、米粉和秘製醬汁，富地道風味，更成為必比登推出名單中第3間泰式餐廳。