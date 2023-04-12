「鷹眼」謝洛美維拿撐拐杖亮相節目　被名嘴封為「最強復仇者」

漫威超級英雄男星「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner） 今年元旦日發生意外被巨型鏟雪車輾過導致嚴重受傷，而日漸康復的他前日亮相名嘴Jimmy Kimmel的清談節目《Jimmy Kimmel Live!》受訪。

謝洛美的狀態好好，他撐住拐杖出場即獲在場觀眾站立拍掌致敬，他除了臉帶笑容之外，在坐下之前甚至跳舞同踢腿。Jimmy大讚他：「如果依家問邊位係最強嘅復仇者，呢個問題已經有答案，唔好提羅拔唐尼、基斯漢斯禾夫佢哋，你先係最強嗰位。」不過他謙虛地表示「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）才是「最強復仇者」！

而謝洛美在節目中經常講笑話，開玩笑指整件事其實全是宣傳技倆，並表示今次意外是最容易方式去令自己戒煙。此外，他亦透過好友「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）有到醫院探望他並逗他大笑。

亮相清談節目之後，謝洛美昨晚亦有現身為Disney+拍攝的紀錄片集《舊車大改造》（Rennervations）於洛杉磯舉行的首映禮，今次是他意外後首次出席公開場合。而他的家人包括10歲女兒Ava亦有到來支持他。