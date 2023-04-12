湯寶如好耐冇留意樂壇頒獎禮　睇好炎明熹曾比特上位

港台《十大中文金曲》將於5月6日舉行，今日（12日）率先公布「廣播九十五周年 金曲榮譽大獎」由已故音樂人顧嘉煇獲得。一眾出席歌手包括湯寶如（湯記）、區瑞強、黃洛妍及余宗遙則負責獻唱顧嘉煇名曲《相識在童年》、《心債》、《網中人》、《誰可改變 》及《當年情》等，用行動向一代音樂大師致敬。

台上區瑞強透露：「煇哥耳仔好靈，佢行過已經聽到你每粒音，會伸個頭入嚟話你唱得幾好喎，佢絕對係音樂界教父，係巨人前輩。」而湯記則指自己出世時，顧嘉煇已出道：「好遺憾我1992年入行時，已經冇機會同煇哥合作，不過我媽咪好鍾意佢嘅《夢》，即係電影《不了情》插曲 ，所以我自小就被薰陶喇。」

湯記又指感恩有機會與顧嘉煇徒弟徐日勤合作，與張學友合唱《相思風雨中》。談到《十大中文金曲》舉行在即，她坦言：「其實自從第20屆我憑《感冒》攞獎後，已經冇乜留意頒獎禮。（覺得咁多，已經冇公信力？）每個頒獎禮都有自己機制。我覺得依家做新人都好難，因為網上平台發達咗，佢哋要兼顧好多嘢，唔似得我哋以前有大公司推你上去，又有嘅啲巨星帶住你。（最留意到邊個新人？）炎明熹同曾比特，後者唱《初戀》，令我有搵番初戀嘅感覺。」

談到16歲的兒子，湯記表示對方已有自己的生活她說：「佢會同啲同學去睇演唱會及食飯，又同我講想去留學。（讀乜？）佢未決定，只係覺得應該要出去見識吓。（甩難係咪可以再做多啲工作，簽番唱片公司？）唔會，依家年紀想自由啲，唔想簽死一間，合作吓係可以嘅。」她又爆兒子早前去欣賞林俊傑演唱會，但不認得嘉賓蔡卓妍，即場打電話「問功課」：「我同佢講嗰首歌叫《小酒窩》，又好難怪佢，首歌熱爆嘅時候，佢都未出世！」