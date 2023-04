「大美人」鍾楚紅最近周遊列國,年初去完新西蘭,之後就轉飛馬來西亞,最近佢就去到台灣旅遊,試盡當地各種美食,其中更大歎台北米芝蓮二星餐廳,原來連該主廚都係其粉絲,仲立即把握機會集郵,網晒合照:「從我皮夾裏的護貝照片、豪邁125的擋泥板...到能與我永遠的女神一起拍照、說話... it has been amazing...」見鍾楚紅化上淡妝,散發女神氣質,多年來魅力不減。網民紛紛表示羨慕主廚,又大讚鍾楚紅:「太厲害了,還是好美喔!而且沒開美肌!」主廚亦親自回覆:「沒錯,完全是自信的美。」證實照片沒有使用濾鏡修圖,完全是鍾楚紅的真實容貌。