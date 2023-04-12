Ivy So拍喊戲上位　為保柯煒林刪減咀戲

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）與趙善恆今日（12日）到中環譚仔雲南米線試食。Ivy自誇吃得辣，但只是3小辣難怪被朋友取笑，有時chill一點會吃中辣的她就算辣到流鼻水也不介意。恆仔平時喜歡吃中辣，但在特別日子則會吃大辣，好似需要唱歌開聲，或心情不好會吃大辣，出一身大汗抒發情緒。Ivy反問吃辣不是對聲線不好嗎？笑言也可以試試，發掘一下自己Heavy metal的聲線。兩人又稱喜歡以雞肉配米線，可平衡辣味。

Ivy主演的ViuTV劇集《和解在後》被讚演出自然，身兼導演的恆仔則給她110分，將來開戲也會預她，希望對方有檔期。講到網民指他找Ivy做女主角有自肥之嫌？他說：「唔係自肥，大家都鍾意Ivy，係眾肥計劃。其實拍劇好辛苦，有時拍成17個鐘，係自殘先啱。」

處女劇受讚的她可會帶來壓力？她說：「大家都好錫我，要睇吓點樣可以令演技繼續進步。」她又指拍喊戲時多得有考師在場，加上將情感放到對方身上，故喊戲也演繹得舒服。講到有網民笑言要「買起」劇中與她親暱的柯煒林，她說：「都唔算，本身有場錫錫戲，佢現場減咗。」恆仔笑言柯煒林相當醒目，將自己的生命危險降到最低。

此外，恆仔爸爸近日因癌病離世，他指爸爸患病多年，已有心理準備，但難免有情緒，會先處理好後事，再處理自己的心情。