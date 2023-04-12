泫雅月底襲西九　吳家忻有幸同台興奮到癲

韓國天后泫雅本月底應邀來港參與西九戶外一個全女音樂祭演出，同場還有女團Lolly Talk、女歌手吳家忻（kayan9896）、張蔓姿、張蔓莎、KALAI家麗及澳門的著名DJ 組合NAMXSIS，kayan9896表示有幸參與感興奮，望把握機會吸收演出經驗：「香港嘅戶外騷唔係太多，今次要享受舞台之餘，仲要學吓點帶動氣氛，我哋雖然全女班，但個騷唔會好『柔弱』，一定會令全場High爆嘅。」

Lolly Talk成員黃敏蕎（妹）笑言音樂節屬考牌之作，與韓國天后泫雅同台感興奮：「韓國藝人嘅表演水準一向都好高水準，作為新人可以同佢同台梗係興奮喇！完全想像到我哋成隊變晒小fans，唔知到時有冇機會影吓相、傾吓偈呢？」另一成員Elka（鄭芷淇）就話會傾盡全力表演，希望將香港女團嘅表演帶到韓國：「人地作為韓國天后嚟到表演，當地嘅傳媒都應該會報道，我哋更加出盡100分嘅力，話畀人哋知香港女團都跳得唱得唔失禮！」

張蔓莎將夥拍家姐張蔓姿亮相音樂節，直言全女班組合感新鮮，揚言「好期待！好耐無同Gigi一齊演出，今次希望帶畀大家一啲驚喜。雖然係全女班演出，大家各有各特色，相信大家同我都一樣咁期待呢個show ！」