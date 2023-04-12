譚嘉荃開騷被爆食量驚人　拍檔漢陽地獄式減肥備戰

曾於第8屆新秀歌唱比賽奪得亞軍的漢陽，於娛樂圈發展多年，身兼多重身份，近年更涉獵不少界別，不過，還是對唱歌情有獨鍾，繼4年前舉行「漢陽友共情三十載演唱會」後，最近再度與好拍檔譚嘉荃（Amy）合體，將於5月於尖沙咀文化中心舉行《滿漢荃席音樂盛宴演唱會》，今（12日）特別舉行記者會，獲好友陳蕊蕊、唐韋琪、陸詩韻、莫鎮賢和《中年好聲音》參賽者丁文俊等到場支持，會上，漢陽和Amy更互爆秘密，Amy指漢陽怕黑又怕鬼，漢陽則指Amy食量驚人，十分搞笑！

為了今次演唱會，漢陽特別接受地獄式減肥，少吃澱粉質以及戒酒，2個月速減10多磅，但他仍覺得還有進步空間，希望可減到140磅，好友陸詩韻與陳蕊蕊亦有在台上傳授喼弗心得，希望對方回到新秀時的體形，問漢陽如此落力減磅，是否想在演唱會上騷肌，他笑言：「唔係，只係想着衫好睇啲。」而被爆「大食」但體形十分纖瘦的Amy亦話要減肥，全因去年曾中招，令她肥了足足10磅，有感連肌肉都鬆了，要努力Keep番FIT。：「去年10月中招，後遺症肥了10磅，加上疫情少郁動，肉有些鬆弛，所以要減磅。」