伊織萌　晒Big波天才

正所謂成功需苦幹，但係後天努力有時不及先天優勢咁容易令人成功，好似日本寫真界就有一位被稱為「Cosplay界之天才」，扮起動漫角色上嚟都特別索，而且充滿神髓又還原度高，佢就係伊織萌喇！

雪白F奶

有好多日本Coser成名之後獲得寫真界賞識，密密搵佢哋拍寫真，憑住可愛標致嘅面孔以及誘人身段，吸引寫真迷大破慳囊。當中有3位Coser並列為三大巨頭，一個係Enako，第二個就係篠崎心，不過唔少人都嫌Enako個樣過於人工化，又彈篠崎心嘅身材瘦削冇睇頭，好彩仲有個質素超班嘅伊織萌！

佢人如其名，個樣天然又純真，而且仲萌味十足，可塑性亦相當高，有時予人鄰家少女感覺，扮嘢起上嚟又似小妖精，散發出妖媚韻味，實在令男人睇到心如鹿撞。佢嘅身材同樣咁吸引，上圍對F奶夠巨型亦夠堅挺，配合埋纖腰以及雪白鮮嫩嘅肌膚，就更加令人食指大動呀！

動漫狂迷

伊織萌自小受到哥哥嘅影響，對動漫及打機產生濃厚嘅興趣，自言係一名動漫狂迷，戰績係透過電子漫畫閱讀器睇過逾二千本漫畫！亦因為咁，佢後來仲做埋Cosplayer，而且仲好快成為當中嘅頂尖人物添！

至於點解佢扮嘢咁叻呢？萌妹表示好多服飾都係由佢自己一手一腳製作，而喺扮演不同角色之前，一定會做足功課，了解角色嘅動態、表情同故事，對於扮嘢咁有心得，難怪萌妹咁受歡迎，亦有「Cosplay界之天才」之稱啦！近年佢嘅人氣持續高企，除咗有好多手機遊戲搵佢做宣傳外，佢亦做埋打機直播，實行一邊打機一邊同各位網友交流一下！

伊織萌除咗拍寫真，亦有做直播節目，大家Click入佢嘅社交網就可以留意到有關最新消息，另外亦可以睇到好多不同扮相嘅性感寫真，令眼球好滿足！

Profile

出生日期：1月24日

身高：5呎4吋

三圍：35F-23-35