陳卓賢被指似樹熊　本尊堂堂男子漢覺得怪

MIRROR成員Ian（陳卓賢）的新歌《抱抱無尾熊》算是出道作《二期大樓》2.0版，他說：「《二期大樓》係形容一路支持我嘅人，喺我背後backup住我，等我可以向前開拓自己嘅路。經歷幾年後，關係昇華，變成了樹同樹熊之間嘅關係。樹係樹熊嘅生命中不可或缺嘅一樣嘢，變成可以依賴。」歌曲除了送給Fans，普通聽眾聽起來亦會有共鳴，Ian說：「人唔可能每日都生活得好開心，生命中總有一樣嘢屬於你嘅寄託，如果能夠搵到一樣令你平靜嘅人或事，係好難得，如果可以喺心目中即刻諗到一樣人或事，係幾幸福。」

談到今次以樹熊為歌曲主題，Ian非常喜歡樹與樹熊相互依賴的關係，其實自出道開始Ian已被指似樹熊，但他坦言：「個人嚟講唔係太喜歡，有少少奇怪，身為男子漢無啦啦似樹熊，太得意！但今次OK啦，為大家做一次樹熊，認係樹熊一次啦！」

Ian不單在歌曲裏認做樹熊，在MV中他亦戴上針織樹熊帽可愛登場，他解釋道：「拍唔到真正嘅樹熊攬一棵樹，所以今次導演揀咗用一個劇團形式呈現出嚟，導演原本直情想我親身演，我就係嗰隻樹熊，女主角鍾雪就係嗰棵樹，但後來討論之後，覺得如果有小朋友做呢啲角色都幾好，我哋就可以抽身出嚟，小朋友做亦得意啲，而配合劇情，我都要帶樹熊帽同咬樹葉，配合番故事發展。」

今次有小朋友參與，Ian見到他們都流露出少見的愉快笑容，他說：「我其實都鍾意同小朋友玩，但一開始埋位都要冷酷少少，所以冇乜同佢哋一齊玩喇！但佢哋全部都好得意，有啲好怕醜，我同佢打招呼，會匿喺其他人後面，然後偷望我，好得意，同佢哋合作係幾開心。」

除了小朋友，MV中還有曾在電視劇《無限斜棟有限公司》中合作的鍾雪及憑電影《正義迴廊》入圍今年金像獎最佳男主角的麥沛東參與演出，有他們的參與，Ian開心道：「鍾雪拍劇之前合作過，但對戲戲份唔多，今次第二次合作。同麥東第一次合作，最近都有睇佢一啲電影演出，係好值得欣賞嘅演員，要多多留意佢哋嘅作品，我亦係好開心佢哋可以參與我呢個MV演出！」