心驚膽戰︱陳曉華遇借襪怪「嚇」　飛車速逃

前港姐冠軍陳曉華早前於尖沙咀遇上「借襪怪客」，嚇到花容失色，立即「飛車」離開現場，她受訪時仍猶有餘悸，連當時對方容貌及借甚麼襪都忘了！而JW及陳思圻都有聽聞過「借襪怪客」之怪行，JW更直言寧借錢都不會借出貼身之物，相反，同樣遇到怪客的方力申與丁子高均有借襪，方力申更擔心對方會落降頭！

「借襪怪客」事件發生地點大多在停車場，而陳曉華「出事」地點，亦正是尖沙咀某停車場，她接受訪問時表示：「當日我上咗車準備開車之際，有人敲我車窗話想借襪，因為我身邊好多朋友都講過呢件事，我一聽到對方話借襪，都嚇到好驚，即刻開車走。」由於她當時真的非常驚慌，故此連對方的容貌及想借甚麼襪都忘記得一乾二淨。

除了陳曉華，藝人方力申、洪永城、李爾晨及丁子高等都試過中招，方力申更於昨晚（11日）播出的無綫節目《東張西望》中詳述事件經過，他指事件發生在灣仔某停車場，對方是一名自稱是救護員的奇怪男子，方力申說：「我嗰晚喺酒店食完飯，大約10點幾，喺酒店下面停車場攞車，一閂埋車門佢就敲我個車窗，我問佢咩事，佢問我邊度可以買到襪，因為佢係救護員，佢嘅襪唔合規格，佢已經畀上司警告過一次，如果再畀人警告，份工就冇，因為附近冇襪買，佢就問可唔可以畀錢買我着緊嗰對黑色襪，我醒起車尾箱有洗乾淨嘅黑色襪，我話畀你，錢我就唔要，佢話對黑襪個牌子同條邊有少少紅色，唔係全黑，我着緊嗰對好啲，我有少少躁，我話錢我就唔要你，你一係攞對乾淨黑色襪，一係就走，佢就話要，多謝晒。」由於事後有人指奇怪男子可能用襪來下降頭，令方力申開始感到害怕，續說：「我同班打籃球嘅波友講，一講有人就話佢喺灣仔附近打完波又有人問佢，結果仲300蚊賣咗，其他隊友就話原來好多年前就已經有呢啲事，網上啲人話會唔會係落你降頭練習，落降頭我驚喎，朋友叫我攞張紙或紙巾燒着佢，放喺門口，好似跨火盆咁，我即時照做。」

JW：一定唔會借！

而近期有份演出TVB劇集《隱形戰隊》的「大隻男」李爾晨受訪，原來他曾三度遇過「借襪怪客」，他指第一次是凌晨四時多，於天水圍他回家的路途上，但由於對方太古怪，所以最終沒有借出，怎料之後他於尖沙咀、銅鑼灣都分別再遇上這位中年漢，對方明顯認不到他，並用同一個理由向他借襪，他當然避之則吉！由於這位年約50歲的怪客多年來都神出鬼沒，引起網上廣泛熱論，《東張西望》特登在該男子出沒的地方「放蛇」，可惜沒有所獲。不過，有男觀眾向該節目報料，稱遇到該怪客兼借出自己所穿的襪，翌日，他去打網球出意外引致手部受傷骨折，令人感到「好邪」！

其實「借襪怪客」於娛樂圈早已「響晒朵」，藝人JW及陳思圻都有聽聞過，JW指若自己遇到此情況，一定會狠狠地拒絕，她說：「一定唔會借，如果見佢咁急趕，寧願畀錢佢去買，都唔會畀自己着緊嗰對佢，一定唔會。」而陳思圻則說：「我聽過好多朋友試過，好彩我就冇遇過！」