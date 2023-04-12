泰妹愛棍仔糖　啜得誘人

男人總愛幻想，尤其係見到靚女啜棍仔糖時，更係挑起無限遐想，咁唔知大家睇到呢位泰國性感網紅Thamida Thanatansatit嘅啜棍仔糖寫真，會唔會興奮到抖唔到氣呢？

表情銷魂

細個時啜住支棍仔糖，感覺係件好型嘅事，只係當年紀大咗，食棍仔糖嘅熱情慢慢降低，剩低嘅只有情懷。唔知係咪咁嘅原因，當網民喺網上見到泰國女網紅Thamida Thanatansatit嘅啜棍仔糖寫真時，又再勾起大家嘅興趣。當然，對棍仔糖嘅情懷係其中一個原因，而另一個更引人入「性」嘅原因，就係阿妹啜糖嘅表情好銷魂，令人愈睇愈有衝動嘅感覺，真係引死人呀！

事實上，現居於泰國曼谷嘅Thamida，外形的確係勁吸睛，迷人嘅雙峰加五官標致嘅靚樣，仲有一對誘人嘅美腿，無論係着上內衣定比堅尼，都散發出勾起男士幻想嘅美感。

素顏示人

擁有令男士一見難忘美貌及身材嘅佢，另一個身份係模特兒，早喺佢成為網紅之前，喺泰國已經擁有相當高嘅人氣，先後為多本雜誌及媒體拍攝過性感寫真同影片。不過如果以為Thamida只係憑住性感而獲得高人氣嘅話，咁諗未免太表面喇，有唔少粉絲都表示，佢哋最欣賞Thamida過人嘅自信，要知道唔少性感網紅，所影嘅寫真及影片，唔多唔少都經過修圖及美顏效果，但係Thamida就唔同喇，除咗分享性感寫真外，更經常分享素顏自拍照及零濾鏡影片，正因為呢種自信，令佢贏得更多粉絲支持。

有人話性感網紅只得兩套衫，一套係內衣，另一套則係比堅尼，不過呢句話並唔適合用喺Thamida Thanatansatit身上，皆因佢嘅造型百變，而且性感火辣誘人，令佢嘅寫真更具觀賞性。

Profile

出生地：泰國

身高：167cm

三圍：35D-24-35