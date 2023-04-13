【是日通勝】

農曆閏二月廿三

癸卯年 丙辰月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、捕捉、納畜

忌：移徙、立約、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、29、30

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：事業運稍遜，愛情運不錯，水晶飾物可增運。

金牛座：獲愛神眷顧，主動示好，易打動心儀對象。

雙子座：樂於助人有好處，身邊異性會對你另眼相看。

巨蟹座：身體狀態一般，心情起落大，健康易受損。

獅子座：投資策略可進取一點，過分保守易見財化水。

處女座：交朋友要帶眼識人，以免感情騙子有機可乘。

天秤座：長命工夫長命做，勿為了工作而賠上健康。

天蠍座：事業運欠佳，頭頭碰着黑，信心士氣受打擊！

人馬座：運勢平平，缺乏驚喜，着黃色衫對你有利。

山羊座：做事井然有序，朝目標奮鬥，成功不是夢。

水瓶座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

雙魚座：理財投資嘗到甜頭，但要知足，見好就收。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 疑心重

鼠：人際關係好，今天能感受到家庭溫暖。

牛：心態正面夠冷靜，遇到困難也不會怯。

虎：感情關係不穩，需冷靜應對意見分歧。

兔：想法負面，為人處事勿衝動，以免犯錯。

龍：需留意身體狀況，別輕視任何小病小痛。

蛇：財運佳，獲貴人提點，有望賺一大筆錢。

馬：保持低調，勿強出頭，以免遭人非議。

羊：是日沖煞，情緒不穩，易疑心生暗鬼。

猴：桃花旺，單身者可嘗試向心儀對象表白。

雞：幹勁十足，事業蒸蒸日上，前景美好。

狗：運程下滑，各種問題浮現，易失去理智。

豬：遇到弱小宜伸出援手，可積累好運氣。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

唔怕生壞命 最怕改錯名（下）

那麼知道五格的所有筆劃，又如何判斷其人的運勢呢？還有最重要一步，就是用「五格剖象法」來為五行定義，套用十天干之五行順序，「1」和「2」是木，「3」和「4」是火，「5」和「6」是土，「7」和「8」是金，「9」和「10」是水，數字超過10的，就只需要留個位數作計算；如16劃，就取個位數6，即是屬土；10或以上倍數都當10，即是屬水。

「王小石」的五格就是：天格（6劃）屬土、人格（7劃）屬金、地格（8劃）屬金、外格（6劃）屬土、總格（12劃）屬木。得出五格的五行後，就可以用五行的生剋，套落五格的相互關係來判斷其人的運勢。

天格對人格：與父母親及長輩賢孝和睦程度。天格對地格：長輩對兒孫的看法。天格對外格：父母對自己出外的人緣看法。天格對總格：自己的長輩與配偶的長輩關係。人格與地格：自己與子女關係，男性與配偶關係。人格對外格：自己在外的人際關係。人格對總格：本身的財產及對配偶之父母關係。地格對外格：配偶和子女的外在人際關係。地格對總格：配偶和他自己父母關係。外格對總格：事業運和財運高低。