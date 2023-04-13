AGA放長假冒險「出走」　怕去廁所斷水斷糧追星

「環球一姐」AGA（江海迦）展開樂壇新一頁，去年決意冒險「出走」，曾擔心歌迷會忘記她，即興的旅途中不似預期事情頻繁發生，為一睹心儀偶像演出，她化身狂迷不吃不喝，因為驚去廁所！

踏入樂壇第10年的AGA以新歌《MIZU》為新里程碑揭開序幕，去年放了一個悠長假期，推掉所有工作都，10年來從未試過放長假的她說：「我坐低同公司傾，我好想寫歌，但我冇時間去寫，呢樣作為創作歌手係係好重要，我知道有風險，返嚟嗰時認唔認得我？因為世界行得好快，但我覺得必須要做。」

AGA當初只預計去英國一星期睇音樂節，結果遊歷了歐洲多國，7日行程變了半年，由1個篋變成4個篋，她笑言：「全部係即興訂機票，但我唔建議呢件事，因為會撞好多板。喺英國我參加咗一個8日嘅靜修旅程，唔可以用電話、冇得飲咖啡，點知有罷工冇火車搭番出去。喺倫敦飛去新西蘭，飛咗廿幾個鐘，喺嗰個島我又決定下站去挪威睇極光，跟住訂機票，點知坐咗44個鐘頭，又成日唔見行李，所有嘢要即時處理。」

放下執着

此行她也有不少經歷，去英國睇音樂節，因為有一個她好喜歡的偶像，為霸頭排位置，她等了4小時，她笑言：「死都唔行開，因為行開咗就冇咗個位，所以我又唔飲水，唔食嘢。」不過她還是覺得很開心。「出走」半年，對於有人以為她秘密生仔，她大笑說：「咁得意，我知道點解，因為我家姐生咗個B女，我成日抱住佢，好好笑囉！反而好多人問我係咪退休，成日問我『你係咪唔返嚟』，我仲有好多嘢未做呀。」

新歌《MIZU》是日文水的意思，水可以是任何形態，每一秒都在變，想帶出每個人最緊要找到自己快樂的模式，正如過去數年是很艱難的挑戰，她放假時學得最大課題是放下執着：「我好執着同堅持，但發覺原來我學習到嘅，唔係你話堅持就係最好，有時喺唔同階段去變，就好似水咁。呢半年我嘅世界觀或者角度唔同咗好多，會影響到我嘅音樂帶出唔一樣嘅嘢。」