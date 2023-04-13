搶先看新一輪消費券推廣　萬寧、7-Eleven、惠康加碼大派現金券　消費即享多項扣減優惠

【營業資訊】2023 第一期消費券將於 4 月 16 日派發，DFI 零售集團為迎接新一輪消費券來臨，旗下品牌萬寧、7-Eleven 及惠康繼續推出消費優惠及現金禮券，讓顧客以最抵價購買各日常用品和食品，愈買愈著數，盡享豐富購物優惠！詳情如下：

萬寧

優惠 1：購買萬寧禮券買$1,000 送$50 買$2,000 送$100 買$3,000 送$200由 2023 年 4 月 17 日至 30 日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000 即送$50，買$2,000 送$100，買$3,000 更送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。每人每日限購$3,000 禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。優惠不能與 yuu 折扣日、恒生 enJoy 卡 94 折優惠日或其他優惠日及時段同時使用。優惠不可與其他萬寧現金優惠券或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧門市分店。

優惠 2：使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay 可享高達$420 即時扣減優惠由 2023 年 4 月 16 日至 30 日，於萬寧分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$998，即時扣減$148；4 月 16 日至 5 月 31 日期間，於萬寧分店購物滿$298，即時扣減$28；於萬寧網店，購物滿$808，亦可即時扣減$98；4 月 16 日至 7 月 15 日期間，於萬寧分店購物滿$398，即時扣減$48，購物滿$698，即時扣減$98。顧客合共可享高達$420 即時扣減優惠。

購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於 PayMe／BOC Pay），即可獲得扣減優惠。優惠券只限使用一次，優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、短期推廣／專櫃、會員積分及印花活動之換購品、繳付膠袋徵費、易辦事 Easy Cash 提款及八達通增值服務，以及不能於yuu折扣日、 恒生 enJoy 卡 94 折優惠日、開心星期三優惠日或其他優惠日及時段時使用。

7-Eleven

「7 仔買住賞」購買 7-Eleven 現金券買$300 額外送$30

由 2023 年 4 月 12 日至 6 月 30 日，於全港 7-Eleven 分店購買現金券即享額外回贈。顧客凡購買$300 現金券（一套 10 張$30 現金券），即額外送多一張$30 現金券。現金券有效期至2023 年 10 月 31 日，而贈送的$30 現金券有效期至 2023 年 7 月 31 日，顧客可使用任何支付工具購買。贈送的現金券不設任何消費限額，顧客可即時在店內使用。所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。優惠視乎各分店的現金券供應而定，數量有限，售完或送完即止。

惠康

快閃優惠：惠康購物禮券買$1,000 送$50 再送$30 現金優惠券

由 2023 年 4 月 7 日至 20 日，於惠康分店購買購物禮券，即享額外回贈。顧客凡購買$1,000禮券，即送一張$50 禮券，贈送的$50 禮券有效期至 2023 年 5 月 31 日。另外，顧客即日至 4月 13 日期間，買$1,000 禮券即享一張$50 禮券，再額外多一張$30 現金優惠券。贈送的$30現金優惠券有效期至 2023 年 4 月 30 日，下次購物滿$380 即可使用。

每人限購$10,000 禮券，可使用任何支付工具購買。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。