《金像獎》同《獎門人》打對台　錢嘉樂做磨心：打和喇！

《第四十一屆香港電影金像獎》將於周日（16日）舉行，大會主席爾冬陞與兩位副主席莊澄和文雋，以及一眾董事局成員包括錢家樂及余安安等今日（13日）一同出席拜神儀式，祈求盛事順利舉行，將於當晚為大會主持社交平台直播節目的鄧月平、陳海寧，以及MakerVille行政總裁魯庭暉亦有出席，魯庭暉表示不接受訪問。

爾冬陞確認大會已邀得今屆奧斯卡影后楊紫瓊擔任頒獎嘉賓：「其實奧斯卡之前已經邀請佢，佢嗰陣拍緊戲，都好想返嚟見吓啲香港朋友，同埋佢都強調雖然自己係馬來西亞人，但佢嘅演藝事業係喺香港開始，不過因為拍緊戲要度期所以未即時應承，好在導演趕拍佢戲份先所以今次返到嚟。」至於其他嘉賓則會隨後公布，另他透露今屆終身成就獎得主為藝人胡楓。

談到今屆入圍最佳電影的《給19歲的我》風波，爾冬陞指知道拍攝方方面起了紛爭，金像獎董事局方面亦很謹慎處理：「諮詢咗好多業內有分量嘅朋友當然包括律師，我哋第一輪投票率超過6成，算係高投票率。」他表示參考多個頒獎禮均沒有退出機制，而董事局經收集意見後，一致同意以下決定：「我哋認為我哋嘅投票人不樂意見到有取消提名資格同取消獲獎資格嘅情況，如果我哋開咗呢個先例，將來會非常危險，如果有人入圍我唔畀你入圍、有人攞獎我唔畀你攞獎，咁係對好多人好唔公平。」他指雖然該劇有紛爭，但大家不要忘記其剪接師亦獲提名最佳剪接，他表示尊重及相信投票人會於投票時對事件作出表態。問到早前有關方面表示不會提供影片予大會使用，若該片最終獲獎會如何處理？爾冬陞表示雖然有途徑可獲取影片，但經法律諮詢後決定不會採用：「獎會照頒但唔會播片，因為會有啲風險，到時睇我哋處理。」

今屆頒獎禮繼續由ViuTV播映，TVB亦立即出招調動節目時間，並安排了《獎門人開心消費感謝祭》應戰，作為金像獎董事局副主席的錢嘉樂亦是「獎老」之一，屆時將同時於兩個電視台出現，談到會出現「自己打自己」情況，嘉樂表示兩者性質不同，各有各做：「我兩邊都撐，唔會尷尬，依家娛樂圈好好，可以周圍行，況且以前都試過喺亞視亮相。」問到他看好那邊收視？他即人急智生地説出「獎門人」金句：「打和！」

至於鄧月平就表示當日會與鍾雪瑩及陳海寧組成直播小組，由下午4時開始直至晚上11時於頒獎禮各區游走：「用輕鬆手法帶大家睇吓後台一面。（會唔會好緊張？）我仲有兩位經驗豐富嘅拍檔，所以唔緊張，不過最近有積極做功課，睇咗好多部電影，希望到時可以代觀眾問問題。」問到可有擔心會講錯説話？她立即戴「頭盔」，笑言她們就是要展示最真實一面，若到時真的有錯，還望大家多多包容：「同埋我哋都會過濾過先問，我哋呢個都係擋刀位嚟。」