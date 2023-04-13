消費券買乜好？Gadgets「智」醒攻略

新一輪政府電子消費券分兩期發放，首期$3,000於4月16日就有得拎，餘下$2,000則於7月16日派發。雖然$3,000金額唔算多，但用來買Gadgets依然大把選擇，今次就將它們搜羅出來，有平板、耳機仲有VR裝置，讓各位做個智醒消費者。

透明長氣

Nothing Ear(2)沿用上代的透明外殼，特製11.6mm可自訂式隔膜單體及3個麥克風，配合AI降噪演算法，能濾除超過2,000萬種雜音，效果達到40db。專用程式提供聆聽測試、等化器調整等功能，並可啟動LHDC 5.0轉碼器，藉此傳輸24bit/192kHz頻率聲音。播放時間長達36小時，快充10分鐘用到8小時，支援2.5W無線充電。

自動塑形

Logitech G FITS採用專利Lightform技術，在60秒內讓耳塞根據用戶的耳道自動塑形，帶來最佳的貼合及被動隔音效果。耳機兼容雙無線 Lightspeed和藍牙無線技術，可快速連線的同時具有低延遲、低耗電等優點。每個耳塞包含兩個波束成形麥克風，有助提升通話品質，而聆聽時間最長為7小時，充電盒可額外延長8小時。

光猛易讀

Redmi Watch 3配備1.75吋AMOLED屏幕，屏佔比達70%，峰值亮度600nits，強光下仍清晰可見。亮面金屬邊框採用NCVM技術處理，提供象牙白和碳黑色，配上兩款特別版錶帶和200多種內置錶盤，輕鬆打造個人風格。內置GPS及5大衞星定位系統，提供121種運動模式，實時檢查血氧、心臟及睡眠狀態，並擁有12天續航時間。

黑超影院

TCL NXTWEAR S外形酷似太陽眼鏡，只有175x166x51mm大、89g重，比一般VR裝置輕巧得多。機仔細細卻內藏1,080p Micro OLED雙顯示屏，視覺等同4米外的130吋高清巨幕，支援45度可視範圍、100,000:1對比度及49角解析度(PPD)，配合內置立體聲喇叭，效果恍如私人IMAX影院。鏡腿特設3D模式開關，輕輕一按便可自由切換2D/3D模式。

觸控記事

Nokia T21採用10.36吋2K屏幕，長闊比例5:3，用來上網或睇電子書剛剛好，並支援360nits亮度及SGS低藍光認證，保護用戶雙眼。屏幕同時對應Wacom AES 2.0技術，另購觸控筆便能寫字畫圖。內置Unisoc T612處理器、4GB RAM及128GB ROM，OZO立體聲喇叭提供96dB高音量，電池則高達8,200mAh，足夠3天使用！

入門規格

雖然Ulefone Tab A8僅售千元主打入門市場，但規格一啲唔失禮，例如屏幕有10.1吋、1,920x1,200解像度，兩邊有4組立體聲喇叭，主鏡頭有1,300萬像素，前置鏡頭也有500萬像素。核心部分由MediaTek MT6762V處理器、4GB RAM、64GB ROM組成，足以應付文書工作，對應4G LTE方便隨時上網，而電池則有6,580mAh，可待機480小時。

遙距列印

HP Smart Tank 580是一部多合一打印機，單套墨水已足夠打印8,000頁彩色或6,000頁黑白文件，打印速度分別每分鐘16頁及22頁，輕鬆應付大量打印需要。解像度達4,800x1,200 dpi，配合相紙就能打印出高質無邊框相片。其他功能包括多重掃描、自動修復、流動傳真等，更能經手機App遙距掃描、傳真及列印。

智能磅重

MOMAX Smart D智能體脂磅採用BIA生物阻抗分析技術進行數據測量，用戶踏上磅時會有微電流通身體，系統從而自動分析17種不同身體數據，例如體內脂肪、水分、基礎代謝率、蛋白質、骨質密度及內臟脂肪等，全部數據均可透過專用手機App實時看到，讓用戶時刻掌握身體情況。配備4個G-Sensor，讓計算更精準。

雙網攝錄

Arlo Go 2是一款4G+Wi-Fi雙網絡安全攝影機，可錄取1,080p FHD全高清影像，並通過整合式聚光燈的彩色夜視功能捕捉晚間細節。雙向全雙工音訊確保與訪客清晰溝通，內置的警報器可以遙距或自動觸發，以驅走不速之客。它還配備了GPS定位功能，可以追蹤攝影機的行蹤，容許用戶在廣闊的區域內定位多個設備，或在失竊時定位。

小巧靚聲

Sonos智能喇叭Era 100由工程師精心調音，通過左右各一組斜向放置的高音單元，帶來清澈且豐富的雙聲道體驗，而大面積中低音單元則提供飽滿低音。它高182.5mm、重2.2kg，尚算小巧輕易融入家居之中，買齊一對更能建立環迴立體聲系統。內置收音咪，支援Wi-Fi、藍牙5.0及Apple AirPlay 2等連線方法。