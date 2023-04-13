【營事檔案】雙重芝士忌廉包　低脂取勝

忌廉包在傳統的港式、日式甚至韓式麵包店都十分常見，通常是下午茶或甜品之選。軟滑的忌廉有時更會配上時令水果，夾在鬆軟的麵包中間，外表及味道都十分高顏值，但在營養價值上就不是那麼高分了。今次更會配上一向被冠以邪惡、拉絲、爆漿而名的芝士，製作出低脂而美味的忌廉包。

茅屋芝士 較高蛋白更低卡

不少人很抗拒芝士的味道，而茅屋芝士就是最適合初嘗芝士的選擇。茅屋芝士主要由脫脂牛奶製成，形狀較為鬆散，可加糖甜食或加入葱塗餅乾吃。每100克茅屋芝士 (大約半杯) 就已含11克蛋白質 ，而熱量只有100卡，對於蛋奶素食者或日常蛋白質攝取不足的人士來說是個好選擇。

芝士 發酵食物中低鈉之選

發酵食物含有益生菌，是不少人保持腸道健康的重要一員。常見的泡菜、納豆及麵豉等，雖然脂肪含量比較低，但同時鈉質含量較高，經常食用有機會增加患上高血壓的機會。如要平衡鈉質及益生菌的話，茅屋芝士和低脂乳酪就會是更佳選擇。茅屋芝士在原材料的選用上就已經是低脂低糖，加上益生菌，是個益處滿滿的食物。

【雙重芝士忌廉包】

材料：

茅屋芝士 2湯匙

車打芝士片 2片

低脂希臘乳酪 3湯匙

餐包 2個

調味料：

代糖 1湯匙

鹽 1茶匙

做法：

1.車打芝士片放入微波爐加熱30秒至芝士溶化。

2.加入低脂希臘乳酪、茅屋芝士、代糖及鹽拌勻成芝士忌廉醬。

3.將另一片車打芝士片對摺再對摺備用。

4.餐包切開一半，加入對摺好的車打芝士片。

5.然後抹上芝士忌廉醬，完成。

Profile

張穎心 (Stephanie) - 「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。