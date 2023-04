曾流出浸溫泉裸照的31歲日本女星河北麻友子,前年嫁給拍拖多年的有米圈外人老公後,去年底造人成功。昨日(12日),她在社交網公開用嬰兒揹帶將BB抱在胸前的相片,透露已為老公誕下第一胎。

她以英文寫上:「Welcome to the world, my love」,透露母子平安,但沒有公開BB的性別。與她十分老友的女星桐谷美玲、板野友美,都有留言送上祝福。