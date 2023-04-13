本日日本：新公園開幕！《寶可夢》呆呆獸包圍香川縣

《寶可夢》（Pokémon，又譯寵物小精靈）旗下精靈零舍多搞作，繼福島縣「吉利蛋公園」、鳥取縣「穿山鼠公園」後，香川縣將於4月14日開設寶可夢「呆呆獸公園」。這是日本首個以呆呆獸為主題的休憩公園，內有6個遊戲設施，並全部以呆呆獸為主要設計，超級可愛，為小朋友們製造愉快的回憶。公園位於香川縣綾川町，離琴平電鐵「綾川站」僅5分鐘路程，重點是免費入場，大家可隨意在此休憩玩樂。

此外於香川縣周圍都可見到呆呆獸的蹤影，因為呆呆獸於2018年開始成為烏冬縣宣傳隊（香川縣亦稱為烏冬縣），該縣更將8月10日定位「呆呆獸日」，並邀請運輸公司合作，推出往返高松機場的「呆呆獸巴士」，另有高松港、姬路港往返小豆島的「呆呆獸郵輪」。還有粉紅「呆呆獸計程車」，讓可愛的呆呆獸陪伴坐車。此外在香川市街亦可發現呆呆獸渠蓋，17款不同款式分布在香川縣的17個市町村內，當中結合香川縣景觀、呆呆獸和其他寶可夢們的圖案。另外多間酒店推出呆呆獸主題套房，還有多款呆呆獸周邊產品，例如紅綠白烏冬（梅子味、橄欖味、原味）、日式醬油，以及加入小豆島檸檬的呆呆獸橄欖油等等，都是必買手信。