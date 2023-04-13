馮盈盈扮小龍女滲仙氣　郭子豪撻麥美恩落地勁水皮

由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀擔任主持TVB競技遊戲節目《真係唔好笑》周六（15日）晚播出的第三集，邀來鄭衍峰、孔德賢及陳星妤擔任嘉賓。是集《真係唔好笑》強攻觀眾集體回憶，一班藝人齊齊穿上古裝化身經典劇集角色，造型十分搶眼，包括何廣沛化身《尋秦記》項少龍、彭慧中化身《金枝慾孽》董佳爾淳、郭子豪化身《神鵰俠侶》楊過等。

當中化身《西遊記》孫悟空的奶仔黐到成身毛之餘，又大晒超強口速一輪嘴讀出經典對白「我係如來佛祖玉皇大帝觀音菩薩指定取西經特派使者花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空」，完美還原經典；「顏值擔當」馮盈盈化身《神鵰俠侶》小龍女，以白色古裝上陣的她滲出陣陣仙氣，非常靚女；至於「可愛擔當」羅毓儀則劃花塊面扮演《東西宮略》的鍾無艷，但出來效果卻似足動漫《鬼滅之刃》的禰豆子，可愛指數爆錶。

今集另一亮點，是所有遊戲均在電視廣播城的古裝街進行。其中一個遊戲「古語有云」，製作組在古裝街鋪上長長的石春路，男參賽者要孭住女參賽者行過石春路，鬥快敲鼓搶答將文言文翻譯成白話。出名大隻的郭子豪原來得個殼，孭住麥美恩行石春路的他頻頻痛到嗌救命，又多次將麥美恩掉到地上，非常水皮；至於外國長大、中文水準麻麻的麥美恩，則被「干卿底事」考起，十分搞笑。