林夏薇慘被淋紅酒羞辱　好友陳曉拍片送鼓勵

無綫新劇《法言人》，由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂等主演，劇集出街短短數天已引來不少話題。當中除了有視帝陳展鵬客串演出做的士司機、麥玲玲演貴婦外，榮升視后首次出劇的林夏薇於劇中同樣成焦點。在劇裏飾演律師、有「滅絕師太」之稱的林夏薇，於法庭上她表現嚴肅，但離開法庭、在家中卻變回鄰家女孩，戴起圓框眼鏡，少女味十足，強烈的反差，深得觀眾喜好。

而昨晚（12日）播出的一集，劇情講述林夏薇得罪陳少邦，並慘被對方兜頭淋紅酒羞辱，認真大犧牲，事後林夏薇在社交網貼出拍攝花絮並寫下感受，她表示拍攝當日由凌晨拍至天光，在嚴寒的天氣加上濕身的戲份，令她凍到打冷震，不過最叫她難忘，相信是紅酒入眼，她謂：「飲紅酒試得多，畀紅酒照頭淋都係第一次。睇番呢幕，就諗起當夜拍到天光，嚴寒加濕身，係咁打冷震，重點係對眼啱啱做完矯視手術，紅酒入眼即發炎，因為要淋紅酒只能一take過，超長對白冇得NG⋯⋯」之後她亦不忘多謝工作人員當日對她的照顧，為她準備毛巾同熱飲。

此外，林夏薇的好友、內地一線小生陳曉日前亦有拍片為她宣傳新劇，林夏薇在社交網貼出影片感激對方的支持：「哇，陳老師你總是那麼暖心，真的很感動耶！我最近也在追你主演的人生之路哦，共勉！你是最帥的。」看來林夏薇人緣非常好。