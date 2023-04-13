劉心悠新婚後首露面　唔肯透露夫姓：入贅嘛！

女星劉心悠今日（13日）現身銅鑼灣「法國IDE專業烹飪文憑」活動，花了10個月時間修讀，宣布學成畢業，現場獲發文憑證書及畢業獎牌，一面容光煥發的心悠，左手戴着婚戒，她拒絕透露夫姓，講笑：「有啲人可以入贅嘛！」令全場嘩然：「目前為止都冇人叫我阿太，好唔習慣，我突然失憶，唔係唔見得光，我濕晒啦！」笑言其實對老公未100%了解，也未慣叫老爺奶奶，依然叫Auntie和Uncle。新婚期間正值她要讀書，之後不停狂練煮，形容自己是位家庭主婦，昨日還首次為老公炮製三文治Baguette，希望不會食到嘔。

至於選擇除夕結婚，因當日是她的鸚鵡生日，視鸚鵡為家人的她，想人生大事與鸚鵡一同慶祝，心悠只肯透露老公是上班一族，透過朋友介紹，一起經歷了疫情這三年，較心悠年輕幾歲，「因為大家都鍾意木，一齊學整木，佢好似係我老師，我開咗社交平台整木，無佢整唔到。（4手整木擦出愛火？）可以咁講，加埋腳。」她呻老公求婚不浪漫，不過4月1日生日便收到老公用鐵打造的鐵玫瑰。

早前她與老公合照流出，她不介意照片被公開，但介意被指有孕，因未有生育計劃，還戲言：「我好蠢，驚BB都似我好蠢。」她婚後減少幕前工作，為要照顧鸚鵡和學廚，而連推幾個外埠工作，經歷疫情，她希望可以做自己喜歡的事，準備開網上平台講煮食，但老公就一定不會上鏡。