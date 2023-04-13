契仔古巨基做嘉賓　聯同萬人向許冠傑膜拜：歌神！

歌神許冠傑（Sam）昨晚（12日）在紅館舉行第6場《許冠傑此時此處演唱會2023》，共7場的演唱會接近尾聲，Sam完成昨晚演出後，今日（13日）會休息一天，明天（14日）才返紅館進行尾場演出。昨晚特別嘉賓是Sam的契仔古巨基，兩人合唱《沉默是金》，Sam說已有7、8年沒見過古巨基，但覺得對方仍是那麼精靈和靚仔。

至於古巨基則說Sam是粵語歌第一人，沒有他就沒有古巨基，更叫全場大喊「歌神」！他說：「Sam哥，我想喺呢度多謝你，因為今次係我第2次做你嘉賓。我哋所有Sam哥嘅歌迷都要多謝你，因為你嘅歌陪伴我哋，也畀咗我哋好多力量。Sam哥你係我哋香港人嘅歌神，不如我們全場一萬位觀眾一齊大嗌：『歌神，許冠傑！』，好唔好？」雖然Sam即說：「我受唔起！」但古巨基仔接着呼喚全場一起叫：「歌神，許冠傑！」場面非常震撼。

古巨基續說：「因為全靠Sam哥，你係第一位作曲、填詞和唱粵語歌嘅歌手，令香港樂壇有粵語歌曲，冇你就冇我哋，而且好多朋友都話Sam哥你為樂壇帶來一代接一代。」跟着他展示Sam親製的紀念版，他說：「板上面嘅字、圖案，以及一粒粒嘅星星裝飾，都係由Sam哥親手畫同貼上去，Sam哥好細心，對所有朋友同後輩都好貼心。演唱會導演話，Sam哥每日返到紅館，第一時間要做嘅，就係將送畀嘉賓嘅紀念板貼好。多謝Sam哥，我想同大家分享，Sam哥係好有心思、好有愛嘅長輩。」

Sam表達過衷心多謝後說：「接着我想送一個驚喜給大家，我曾和Leslie（張國榮）合唱《沉默是金》，但其實我和Leslie的合唱歌有兩首，大家知不知道歌名？在電影《新最佳拍檔》裏面有首快歌，很勁的，是我和哥哥合唱，但從未在台上表演過。今次是第一次Live，加上Leo你的聲線和唱腔很像Leslie，由你來代替他，我們就唱這首好勁的《我未驚過》。」在之後的點唱環節上，Sam繼續滿足觀眾的要求，讓大家離場時感覺滿載而歸。