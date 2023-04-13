周星馳欣賞「繪麗奈」作品？　神回：我頂唔順

影星周星馳開通社交平台帳戶後，大受網民甚至中港台藝人追捧，戶口粉絲追蹤人數接近100萬，他更在限時動態中親目回覆網民的提問，期間妙語連珠，更打破低調作風，激罕回應私人感情問題，盡顯親民作風！早年周星馳曾和女星羅慧娟拍拖，惟2012年娟妹病逝，網民問周星馳有否掛住娟妹，他說：「有」。對於合作多年拍檔吳孟達，網民問周星馳最想跟吳孟達說甚麼，他說：「I love you，後悔未曾親口表達。」

周星馳難得「開倉」肯玩「你問我答」，網民借機提問不少有趣問題，有網民問他喜歡林志玲還是蔡依林，他答：「Why not both！」其中有網民問到「沖涼後會唔會赤裸下體到處走？」周星馳妙答：「洗澡前後都會赤裸全身到處走下，但未試過只赤裸下體，經你啟發我返去試吓。」更有網民竟然搞笑直問：「鍾意北姑定係陀地？」周星馳照答：「睇價錢」！

電影《家有囍事》中周星馳和張曼玉的「巴黎鐵塔反轉再反轉」「打車輪」招式至今依然是經典，有網民竟問「18禁」問題直問喜愛體位：「星爺，你喜歡老漢推車還是乞兒煲飯？你話齋，學海無涯，最近有沒有新招式發明？巴黎鐵塔反轉再反轉已經溝唔到女！」周星馳竟然自爆自己都「瀨嘢」：「其實巴黎鐵塔從來都溝唔到女，我亦身受其害，現緊急求教乞兒煲飯操作細節。」

另外，早前藝人素海霖成為「香港第一人」、以「繪麗奈」之名到日本拍AV，成為全城熱話，原來周星馳都有留意有關報道，有網民問他有否看過繪麗奈的AV作品，他即妙用繪麗奈拍攝時的金句：「我頂唔順！」來神回：「香港人以頂硬上見稱，頂唔順呢句話講太多有違香港精神！」而素海霖也有留意到周星馳的回覆，她即留言給對方：「先多謝我一直認為遙不可及的偶像周星馳有觀看過我的作品，很親民，但我嘅頂唔順其實係話中有話，頂唔順，再嚟多啲就好似...」