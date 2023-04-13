葉巧琳隊酒自醉　卸下完美面具面對人生　

歌手葉巧琳（Mischa）繼去年推出單曲《人間英靈》及《勇者鬥惡言》後，其年度音樂企畫《The Odyssey of Freya》繼續探討人生百態，今日（13日）首播的新歌《綜藝魂》MV，是《The Odyssey of Freya》中Freya的前傳。「綜藝魂」是台灣用語，指人生就像上綜藝節目的嘉賓要有喜感，即使被主持玩到全身濕透，滿身泥濘，都仍要笑着，而Mischa以這詞來表達，日常生活中不少人都會有這份「綜藝魂」，Mischa說：「如果同Boss相處時，總會笑面迎人，但有時應放下面具，用最真實自己面對人生，亦用最真實自己面對卸下面具嘅人。認識我嘅朋友都知我比較真同直話直說，只係某啲場合需要檢點，我就會斯文起上嚟。若要睇到我真實一面，應該係我喺屋企打機嘅時候。」

在《綜藝魂》MV中Mischa是一名人妻，可惜婚姻不美滿，老公有外遇，Mischa說：「我呢個人妻唔想面對，一直扮冇事，喺其他朋友面前，扮到係perfect family，但私底下都有好多問題。」為演繹因婚姻失敗常借酒澆愁，在MV中Mischa所拍嘅飲酒場面，都是飲真酒！她說：「我從未試過拍嘢係真飲酒，製作團隊竟然唔係俾利賓納我飲而係真酒，其中一幕我更要一啖清晒佢，我諗拍到半路我已經飲咗三分一支紅酒。」

Mischa說：「有啲人飲酒可以吐真言同埋卸下珈鎖、面具，而我真係將自己最真實嘅嘢釋放出嚟，有一幕喺車上面喊嘅場面，飲酒都好幫到我釋放情緒。」拍前為了上鏡不會水腫，Mischa戒食餓足三日，直到拍攝當日要拍吃零食的場面，她終可盡情吃個夠：「真係食得好開心，多謝導演嘅安排！」