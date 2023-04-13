奧斯卡影后楊紫瓊大駕光臨：香港好似我家人

身為奧斯卡首位亞裔影后的馬來西亞女星楊紫瓊，今晚（13日）在尖沙咀的酒店出席活動，同場更有女星莫文蔚及名模周汶錡等，莫文蔚更少有地偕同丈夫Johannes亮相。以黑色低胸裙上陣、集優雅及性感於一身的楊紫瓊，接受訪問時說因疫情關係，加上要為新片在倫敦開工，所以久未來港，問到有否掛念香港，她說：「當然有，雖然我同香港冇血緣，但我喺香港住咗好耐，香港就好似我家人咁。（今次返港見番好多老朋友？）暫時見咗啲Uncle、Auntie先，之後再見啲姊妹。（攞奧斯卡獎後一直慶祝？）攞完獎之後都冇停過，因為去咗倫敦拍戲，喺片場都有個即興嘅慶祝。（會唔會返嚟香港拍戲？有冇人搵你拍？）會！因為我（事業）都係喺香港開始，一路都有傾，有好多人都可以合作。」她續說在倫敦拍戲時，整個劇組都做足防疫措施：「啲crew都好安全，逢星期一、三、五都會做test，假如係陽性，就要即刻離開，保障大家安全。」

日前返馬來西亞並帶着獎項拜祭亡父的楊紫瓊，說因工作關係久未返馬來西亞，她說：「好耐冇返去，攞完獎真係一定要返去，主要係見吓媽咪，同埋拜祭Daddy。」另外，她更分享當時的得獎心情，「初時做電影宣傳時，啲人話我有機會攞獎，但當時我覺得亞洲演員或中國演員要被提名男女主角都好難。好好彩入到圍，先攞到張入場券，否則連坐都坐唔到埋去。呢個獎係觀眾嘅獎，因為攞獎時聽到好多人歡呼同支持，所以我都好開心。（男友有冇獎勵？）佢全程陪住我，已經好偉大，因為佢唔識電影，都唔知發生咩事。」

另外，久未出席公開活動的莫文蔚，偕同丈夫Johannes手拖手恩愛亮相，接受訪問時她說和丈夫一起出席活動是很難得，她說：「因為疫情呢兩年多數留喺歐洲，上年成年同老公「手查」車周圍去玩，（好似再度蜜月咁？）係呀，好似再去honeymoon咁，因為之前我放太多時間喺工作上，都要放多啲時間喺家庭。今次返香港要見吓媽咪，因為真係好耐冇見。」問到這個二度「蜜月期」是否完結，何時開始工作時，她說：「其實我已經偷偷哋拍咗部電影，依家忙緊《聲生不息》嘅寶島版，老公都有同我一齊去台灣，佢學緊國語。今次去台灣都唔只係做嘢，同老公一齊遊山玩水，大家感情更加好。（會開巡迴演唱會？）之前開咗巡唱，暫時唔會住，但因為今年係入行30周年，所以都會出歌，同埋喺某啲地方開騷。」