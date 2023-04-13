夏佳詩央　H奶有地味

喺好多男士眼中，揀對象一定搵個有女人味嘅，咁唔知有地味嘅女仔，大家又鍾唔鍾意呢？查實「地味」係日文漢字，有低調、唔起眼、純情同樸實嘅意思，好似今年23歲嘅夏佳詩央，就屬於呢種風格嘅寫真女優。

豐乳肥臀

無論喺日本AV界抑或寫真界，呢幾年湧現唔少身材微胖同偏胖嘅女優，你可能會覺得奇怪：肥妹仔都有市場咩？講真，出版社又點會肯做蝕本生意呢？俗語有云：「鹹魚青菜，各有所愛。」呢個世界就係有咁多人鍾意呢類肥肥哋嘅女仔，如果你都係「無肉不歡」嘅寫真迷，夏佳詩央就一定啱你胃口喇！用「豐乳肥臀」嚟形容阿妹，可謂貼切不過，事關佢嘅上圍有成41吋，仲要係H Cup，就算體態肥少少，睇落都好激凸吓，與此同時，佢個Pat Pat一樣有成41吋咁大，嗰種豐滿感絕對可以挑起男士嘅「肉」望！

成功突圍

除咗帶點肥胖嘅體態，夏佳詩央仲有一樣嘢吸引到觀眾注意，就係平凡樸素嘅氣質，亦因為呢個緣故，佢被歸類為地味系女子。上文講過，「地味」一詞可解作平凡、淳樸嘅意思，而詩央本身唔算生得靚，又唔似得其他女優咁打扮到滿面脂粉俗氣，戴埋副眼鏡就更加似街頭常見嘅普通女仔，但就偏偏因為佢夠平凡，成功喺靚女如芸嘅寫真界突圍，所謂萬綠叢中一點紅就係咁解！

順帶一提，詩央喺加入寫真界之前大約3年，已經有演出經驗，事關佢以模特兒身份現身唔少攝影活動，仲憑住地味氣質同重量級身形吸引到唔少龍友支持添！