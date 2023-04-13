張繼科再捲私密照風波　女網紅自爆貼錢養渣男

內地乒乓球名將張繼科連日來遭傳賭博、借貸及用前女友景甜私密影賣給債主作抵債，負聞不斷被指渣男的他，今日（13日）再被爆出其前女友、於內地社交平台有「重機女神」封號的痞幼也被他拍過私密照，女方更為他負債400萬人民幣（約港幣460萬）。「痞幼」於社交平台擁有2,860萬粉絲，有人於網上爆料，指張繼科某次聚會時喝多了，和朋友炫耀過去與「痞幼」的私密影片，此事更傳到當時女方的男友耳裏，令二人分手收場。

而網民亦即對「痞幼」起底，指她受訪時曾自爆遇過渣男，當時主持人問她：「聽說當時是把你戶頭裏的錢都拿走了？」痞幼點頭，接着無奈說當時還負債400萬，她不僅錢沒了，還被該名男子起訴，要求她給更多的錢，雖然她沒有點出該男身份，但引來網民對號入座猜是否和張繼科有關。

而事件亦引來不少網民關注，有網民撐張繼科謂：「他（張繼科）是犯過錯，但也輪不到你來蹭熱度，在一切未定罪前，在沒有石鎚前，對男性的造謠中傷揣測同樣也是網絡暴力的一種。」而張繼科先前曾透過律師發表聲明，澄清從未牽涉任何債務糾紛，已請律師蒐證提告。