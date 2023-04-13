喺鏡前享受魚水之歡有幾興奮，相信體驗過嘅男士就會一清二楚，難怪有唔少愛情酒店都會用鏡嚟打造主題房。假如你都鍾意對住塊大鏡曳曳嘅話，以下3套四仔千祈咪錯過！

重拾性趣

夫妻之間失去性趣，點算好？有性學家建議喺床邊加塊大鏡，就會產生性衝動。想知係咪真？咁就要睇吓DORCEL推出嘅《Trouble》喇！由擅長拍劇情類四仔嘅Ricky Greenwood執導，搵嚟Skye Blue、Jane Wilde、Lilly Bell等巨乳脫星參演，並以鏡房魔力，為大家呈現極具官能刺激嘅情慾故事。劇情講述Skye Blue同老公缺乏性趣，為咗挽救婚姻，特別喺房內放咗一面大鏡，估唔到效果出乎意料咁掂！

神秘魔鏡

四仔劇情都玩懸疑？冇錯，呢套由Digital Sin出品嘅《Snatch Patch》就有辦你睇！影片由Mia Malkova、Riley Reid、Adriana Chechik等多位天后級脫星演出，呢個陣容可以話係星光熠熠，試問又點會唔正？故事發生喺一間女子宿舍，某日突然出現一塊魔鏡，呢班索女喺照鏡時被拉入鏡內世界，仲有機會盡情享受肉體樂趣，係咪好神奇呢？

深夜直播

相信唔少朋友都聽過或睇過網絡成人直播，四仔片廠又點會錯過呢個主題呢？由Spizoo製作嘅《Late Night Hookups #2》，搵嚟Alan X執導，脫星陣容包括Kayley Gunner、Eliza Ibarra、Natalia Nix等等，個個都有樣有身材。故事勁簡單，一眾脫星先化身成人主播，喺鏡頭前大騷火辣身材，跟住表演各種調情技巧，最後以曳曳作結，全片賣點在於食正主題，加埋一眾脫星演得投入，官能刺激度相當高。