Edan好命撼贏姜濤　膺民選3料影帝

人氣組合MIRROR成員Edan於影壇愈戰愈勇，昨日（13日）更傳來喜訊，撼贏隊友姜濤贏得《全民票選電影大獎》的「最佳男主角」、「最佳男配角」及「最佳新演員」，成為3料影帝，亦是MIRROR首位成員稱帝！他坦言自己好命，甫出道便遇到好劇本及好演員，非常感恩。

MIRROR近年除了積極發展音樂外，多位成員姜濤、Edan、Anson Lo及Jer等均涉足影壇，成績不俗。早前第6屆《全民票選電影大獎》（簡稱票選大獎）公布各項提名的5強名單，經過兩輪民選投票後，終選出多項大獎的得獎者。

姜濤奪「最佳原創電影歌曲」

初踏影壇的Edan交出亮麗成績，憑電影《闔家辣》撼贏隊友姜濤、勁敵張繼聰與好戲之人麥沛東等，榮登影帝寶座，又憑另一電影《過時．過節》奪「最佳男配角」和「最佳新演員」，成為「票選大獎」史上首位3料影帝，更是MIRROR首個「跑出」贏得影帝殊榮的成員。他於今屆《香港電影金像獎》憑兩片入圍「最佳新演員」，故今次獲獎為他打下強心針！

Edan受訪時直言自己好命：「在演員道路上的開端便遇到好劇本、好角色以及好前輩，非常榮幸。」其隊友姜濤雖然失落影帝，不過憑電影《阿媽有咗第二個》主題曲《風雨不改》奪「票選大獎」新增獎項「最佳原創電影歌曲」，不至於食白果。

毛舜筠贏「最佳女主角」

至於憑《過》片及《阿》片提名「最佳女主角」的毛舜筠，最終憑《過》片撼低蘇玉華與鄧麗欣等奪影后殊榮。她於片中飾演如無數香港家庭的媽媽角色，默默忍受沉默無能、不善表達的丈夫，又要照料冷漠疏離的子女，演活對家庭婚姻極為執着的上一代女性。而「最佳導演」得獎者是何爵天，「最佳女配角」則是楊詩敏。

另外，姜濤日前飛到新加坡出席時裝品牌活動，特別偕母親與姨媽同行，盡顯孝心。他趁休息時間，參觀了當地的「Garden by the bay」，拍下不少花花草草的靚相，心情勁靚。夜晚他則陪母親於酒店游水，享受家庭樂，並為母親拍下不少照片，他自嘲：「兒子拍照還是不行，大家以後要生女兒。」其後他拖着母親合照，他說：「別人牽女朋友，我牽媽媽。」如此窩心，相信姜媽媽一定甜到入心。