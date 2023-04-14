【是日通勝】

農曆閏二月廿四

癸卯年 丙辰月 壬寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、嫁娶、動土

忌：祭祀、開渠、針灸

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、23、30

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：萬事起頭難，過了這一步，事情就會容易。

金牛座：人緣佳不是必然，找機會報答幫過你的人。

雙子座：運勢陷入低潮期，毋須氣餒，希望在明天！

巨蟹座：有些事雖想盡快解決，但發現欲速則不達。

獅子座：好勝心強也要量力而為，輸的感覺不好受。

處女座：懶得用腦，不夠細心，謀事易遭遇滑鐵盧。

天秤座：管好自己的情緒，事業發展可更上一層樓。

天蠍座：工作得到發揮空間，做出超乎想像的佳績。

人馬座：塞翁失馬，焉知非福，利益損失不用太介懷！

山羊座：有異性對你關懷備至，勿拒人於千里之外。

水瓶座：工作運上升，沒有後顧之憂，目標可完成。

雙魚座：面對感情事不夠理智，宜把眼光放遠一點。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 信心強

（跌）猴 人緣差

鼠：諸事不順，與人相處易出現溝通困難。

牛：對感情缺乏信心，疑心重易觸怒伴侶。

虎：頭腦靈活，處理複雜事情最適合不過。

兔：若朋友向你求助，要盡可能伸出援手。

龍：財運不如意，不適合投資，消費宜謹慎。

蛇：心情陷低谷，一旦遇到挫折就想放棄。

馬：鴻運當頭，信心倍增，做起事來快靚正。

羊：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

猴：是日沖煞，人緣差，行事忌蠻不講理。

雞：運勢下滑，意外頻生，很多事要你操心。

狗：個性隨和受讚賞，身邊人樂意親近你。

豬：生活出現小麻煩，幸獲別人出手相助。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

樂天知命 選擇由己

「落地喊三聲，好醜命生成。」這是自古以來的說法，一個人由母親的身體內孕育，再離開母體來到這個大千世界，第一件事就是喊聲出來，證明這個人的肺正常，開始呼吸大自然的空氣。由這一刻（年月日時）的天干地支組成八字，就是此命的時辰八字，由這八個字可以偷窺此人的命運。

一個人的八字，這刻組成的金木水火土，這五行的力量，有顯現出來的，也有隱藏的力量。這些組合力量會隨着人的成長，影響這個人的事業、錢財、姻緣際遇、健康病患。八字就是這樣偷窺到這個人的命運。

春天出生之人，命中五行屬木，是當時得令，力量最強大，火的五行剛剛出生，土金之五行力量最弱小，水的五行似是一個白髮翁。如果自己五行屬金，則春天強旺之木氣為財星，說明這個人的八字，符合富裕條件的其中一個因素。

春天土金之氣弱小，其他地方需要有土金之氣來補助，因為土金之氣關係到你的健康，有了財富，失去了健康，富足也無用。所以對自己八字有所認知，可以了解自己的發展方向，選擇對自己有利的方向，從而發展自己的人生命運。