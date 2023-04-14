你是哪種肥？5類肥胖你中幾多樣？

【特約報道】「你睇我隻手啲bye bye肉，要減呀」、「飲啖水都會肥，你唔明㗎喇」，每個人都有不同的體質，其實肥胖也有不同的類型，有些人卻食極都唔肥，有時我也很羨慕。如果想作出針對性減肥，首先就要了解肥胖類型，再找出合適的減肥方法。

為食型肥胖

最常見的肥胖類型一定是貪食型肥胖，往往吃不離口，還要吃多油味重的食物，再加甜點，毫無節制能力。

這類肥胖要循序漸進地減，還要靠自律節制。慢慢減少每餐所攝取的澱粉質，在飯前吃少許水果或喝一大杯水，以減輕飢餓感。此外，必需戒掉吃零食，不健康的零食可謂減肥剋星。

壓力型肥胖

壓力型肥胖是因為自律神經失調，無法調節食慾的中樞神經，才會不斷進食。例如心情差就不斷食甜品，遇壓力又要吃東西發洩。

雖說壓力型肥胖的原因是因為「壓力」，壓力會產生皮質醇，皮質醇促進脂肪堆積，但最好還是把壓力踢走。每個人都壓力來源不同，要好好正視心理問題。放鬆自己，多找朋友聊天，還可以分散主意力，做運動、冥想、打掃房間等，盡量讓自己保持愉快的心情。

缺乏運動型肥胖

很多女生對運動毫無興趣，十分鐘步程都要搭車，加上返工在辦公室久坐不起，很容易讓下半身堆積脂肪，循環代謝差也會讓身體囤積水分，視覺上看起來更臃腫。

運動過少會導致脂肪堆積，多做運動，簡單的跑步、跳繩、健身操等，也可以讓身體勻稱起來。即使在職場的你，也不要久坐不起。每小時企一企伸展筋骨，去廁所、斟水都好。

水腫型肥胖

如果體重在1天內有3公斤的變化，很可能是水腫型肥胖。一般有水腫型肥胖的人早上會比較臃腫，下午體重會回落一點，晚上體重又會上升。

有趣的是這類型肥胖反而要多喝水，身體長期處於缺水的狀態，會讓身體啓動滯留水分的機制，造成水腫問題。每天最少喝2000毫升水，確保身體有足夠水份。

靜脈型肥胖

靜脈型肥胖表現在腿部的脂肪堆積，主要的原因之一是下肢血液循環不良，常穿高跟鞋的女生最易遇到這個問題。

遇上這個情況，可以用暖水泡腳和輕輕按摩，建議每天泡腳和按摩各15至30分鐘，泡到後背或額頭有發熱和輕微出汗的感覺即可。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。