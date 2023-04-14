康城電影節公布入圍名單　Jennie@BLACK PINK新作入圍

國際影壇盛事、《第76屆康城電影節》將於下月16日揭幕，而各個單元的入圍名單昨日正式公布，除了之前公布的尊尼特普（Johnny Depp）新作《Jeanne du Barry》任開幕電影之外，尊尼女兒Lily-Rose Depp亦有新劇《The Idol》入圍「非競賽單元」，今次更是同片的韓國女子組合BLACK PINK成員Jennie首次有作品入圍國際電影節。由於康城舉行日期撞正BLACK PINK於亞洲開騷，相信Jennie出席新作於康城舉行的首映禮機會不大！

除了Jennie新作之外，另一韓星宋仲基主演的黑幫片《禍亂》亦入圍今屆康城的「一種關注單元」，據知他為了支持獨立電影和太愛該片的劇本而不收片酬拍攝該片。至於其餘亞洲電影方面，去年憑《孩子轉運站》勇奪《康城電影節》最佳男主角的韓國男星宋康昊，今年捲土重來！他主演的新作《蜘蛛網》順利入圍今屆康城「非競賽單元」。至於《孩》的日本導演是枝裕和執導的新作《怪物》亦入圍今屆康城的「主競賽單元」爭奪金棕櫚獎。此片亦是日本音樂大師坂本龍一的遺作。片中3位主角安藤樱、中村狮童以及「阿信」田中裕子更有望爭奪影帝影后！此外，日本導演北野武執導的古裝大片《首》亦入圍今屆「康城首映」單元。

而華語電影方面，新加坡導演陳哲藝執導由，中國女星周冬雨以及劉昊然合演的新作《燃冬》亦入圍今屆康城「一種關注單元」，影片講述3位年輕人在冰雪森林的遭遇。至於中國導演王兵亦有兩片入圍，其中一部《上海青年》更成為今屆唯一一部入圍「主競賽單元」的華語片！