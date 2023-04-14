【超幸福】令人羨慕的毛孩家族！

如果養一隻狗狗是幸福的話，那同時養3隻狗狗可能是超超超幸福，被萌到爆的毛孩包圍，單是看着就可以叫愛狗之人大叫羨慕！雖然要養咁多隻狗狗是甜蜜的負擔，不過睇咗當養咗，一樣咁開心！

狗狗保母齊上陣

來自美國的Samson（IG@samsonthedood）是家中的「老大」，是由一隻由金毛尋回犬跟貴婦狗所生的Goldendoodle，集合了兩個品種的優點，乖巧溫馴、聰明機靈又不易掉毛，深得主人喜愛。牠與兒子 ─ 狗狗兄弟 Charley & Shea為家中帶來歡樂的同時，亦是小主人Theo的「保母」，陪他玩耍、睡覺，共同成長，去年年尾家中更迎來了另一位小主人Vivi，4人3狗樂也融融。

最萌狗狗掛件

來自日本的玩具貴婦狗Panna有一對芝娃娃狗狗姐妹Chocola & Azuki，小巧可愛的牠不時會被主人帶出門，有美美的去街袋與座位，生活過得相當精緻。看似愛撒嬌的牠經常會把頭搭在不同的物品及狗狗朋友身上，十足十一件狗狗掛件，可愛無比。在主人（IG@azchpn）的鏡頭下，Panna的生動影片在網上獲得了不少人喜愛，據說在某短視頻平台上有多達970萬粉絲，魅力驚人。