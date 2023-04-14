麥玲玲帶7位數私伙入組　馬國明望而生畏

馬國明、林夏薇主演無綫劇《法言人》日前開播，今次特別演出的陣容都相當不俗，有陳展鵬、劉佩玥以及著名玄學家麥玲玲，一向貴氣的玲玲，今次於《法》劇演貴婦，她笑言：「今次係第2次同家豪哥（監製劉家豪）合作，佢永遠都畀闊太、貴婦角色我做，佢仲次次都好強調要同我本身嘅形象唔同，所以對劇中我用嘅眼鏡同著嘅衫都好有要求，所以我特登搵知名設計師度身訂造服飾，一共造咗6套衫，仲襯晒帽。」

除了揼本訂造靚衫，還有出動多個自己的名牌手袋，帶7位數字私伙入組，相當認真！而其中一場戲，師傅手拿有錢都未必買得到的迷你手袋，引得女藝人們嘩聲四起，羨慕不已，馬國明則一貫天然呆，不知手袋的「矜貴背景」，玲玲還笑言：「我同馬明（馬國明）講送個畀靚湯（湯洛雯）吖，馬明即係話：『唔得、唔得，咁樣做，佢一定以為我做錯嘢！』」相當幽默！

玲玲於劇中與飾演事務律師的丁子朗有不少對方戲，她大讚對方性格可愛：「丁子朗好得意，劇本寫我好鍾意食某間茶餐廳嘅沙翁，佢話未見過、唔知咩嚟！我哋咪笑佢番書仔，連『中國冬甩』都唔識，我咪特登買啲沙翁畀大家做下午茶，等佢試吓。」

談到今次演出，麥玲玲指一睇完劇本，便覺故事很吸引，她謂：「有案件、有近期好Hit嘅法庭戲，馬明個角色，演傳奇師爺，醒目仔、冧得啲客好掂，乜都搞得掂！佢又真係演得好好，而且背對白好叻，成大堆對白、法律專有名詞，倒背如流，完全唔甩！」