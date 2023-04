百大全球最具影響力人物　奧斯卡華人得主關繼威入圍

《時代雜誌》(Time)每年都會選出「百大全球最具影響力人物」(Time 100),2023年的名單公布。如以往一樣雜誌都會以「藝術家」、「創新者」、「巨人」、「領袖」、「標誌性人物」以及「先鋒」6個組別選出100位來自世界各地的傑出人士。而一眾演藝界人士今年亦有入圍,其中包括今年憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everthing Everywhere All at Once)捧走奧斯卡最佳男配角的越南華裔男星關繼威!

入選「標誌性人物」的關繼威今日亦有於社交網宣布入圍喜訊,他除了貼為《時代》拍攝的「Chok樣照片」之外,亦留言講感受。他說:「我個名字在#TIME100名單之中令我感到不可相信,因為感到非凡的事情不斷發生在我身上。我從不認為自己有影響力,但是如果我說或做某些事情幫助到其他人令他們更容易作出一個困難的決定,那我會好感激。」

而雜誌找來近期與關繼威在超英劇《洛基》(Loki)第2季中合作的「洛基」英國男星湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)撰文講他,他說:「記憶中,關繼威就一直存在於我的想像中。作為一個小男孩,我在《魔域奇兵》中看到他,體驗了與Indy(印第安鍾斯)一起冒險的感覺。快速搜畫38年後,並有幸在《洛基》第2季與他一起工作,我體驗了與 關一起冒險的感覺。」

除了關繼威之外,入圍「最具影響力人士」的還有男星Michael B. Jordan、Austin Butler、哥連法奴(Colin Farrell)、祖娜芭莉摩亞(Drew Barrymore)、天后Beyonce以及Doja Cat等。