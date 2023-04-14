飲食主題新體驗　速成大師級

香港人工作繁忙，放假和公餘時間除了吃喝玩樂，亦會把握時間參加入不同的工作坊或課程，提升自己的知識。對於愛飲飲食食的人來講，參加烹飪班、品酒體驗等課程活動，既能滿足食欲，又能長知識。近日坊間有各式飲食主題體驗班的推出，一於看看有無啱自己的心水內容，齊齊提升品味喇！

自製鳳梨酥

來到4月，酸甜有致的鳳梨正值當造，奇華工作坊新推「造型鳳梨酥及鳳梨蛋黃酥」課堂，傳統的台灣鳳梨酥多是正方或長方形的磚狀，這次製作的鳳梨酥，會有專家教你整外皮、炒餡料和定形，外表似足Q版小鳳梨，餡料選用鮮果肉熬煮，入口酸甜芳香，另一款則加入蛋黃，加入鹹香味道，更添層次，用作茶點最好不過。

加料杯麵

趕時間只能吃杯麵似乎是件苦差，但如果可以設計個人化杯麵口味，好似又幾好玩。因應合味道紀念館香港開幕2周年，於3月下旬至4月下旬品牌推出限定的「雙倍配搭‧加倍滋味」。客人參加「我的合味道工作坊」，會從原本只有4款湯底和12粉配料，增加至8款湯底及24款配料選擇，新加的湯底包括鮮蝦番茄、龍蝦、喇沙和周打蜆湯口味，配料新增洋葱、蜆肉、薯仔、提子、木瓜、蘋果及腰果等，大家可發揮天馬行空的創意配搭。品牌亦會推出8大創新口味如食肉獸之選、沙律狂人、網紅系列或番茄薯仔湯等口味，讓大家猜猜湯底和配料，好玩又好食。玩完後仲可以到新設的打卡位留念，將照片在社交平台發布，可獲限定精品，數量有限，送完即止。

葡萄酒導賞

去南非，除了觀看野生動物，當地亦有很多葡萄酒莊園。南非葡萄酒協會在這個4月，會有為期１個月的第10屆「SPECTACULAR South Africa精彩南非」活動，協會除和酒商、餐廳等合作，推出特色佳釀、晚宴和南非美酒品嘗體驗外，於4月25日至5月10日在中環舉行的精彩南非體驗館，會有一系列的主題導嘗體驗，包括了解不同酒莊的葡萄酒風格、深入探索紅酒、白酒和香檳等特色，參加者會由葡萄酒專家帶領，品嘗6款南非美酒，讓大家了解當地的葡萄酒「味」力。

感受頂級咖啡

咖啡文化盛行，由連鎖店出品到手沖咖啡都有捧場客，客人對沖泡方式、咖啡豆的要求愈來愈高。為慶祝來港3周年，Blue Bottle Coffee於4月14 至16日推出 Blue Bottle Studio的頂級咖啡體驗，在70分鐘的咖啡之旅， 創意總監 James Freeman 會讓大家品嘗到最新手法沖泡的罕有咖啡，當中包括3款來自世界各地的單品咖啡。同時間，會有2款由日本甜點師製作的甜品作和咖啡作拼配，讓你這場咖啡之旅更為完美。

威士忌大師班

醇厚的威士忌近年廣受歡迎，海景嘉福洲際酒店將於4月29日至30日舉行第五屆香港威士忌節，是次活動除有過千款來自日本、蘇格蘭、台灣、德國、丹麥、瑞典和印度等地的各地佳釀，當中包括有多款70至80年代的威士忌和陳年威士忌和特別限量版莉裝等精品推出。此外，會有超過40場大師班品酒會，每場會有專業的品牌大使主持，內容包括有品味珍藏威士忌系列、蒙瓶品試和調配工作坊等，讓大家極速成為品酒大師。