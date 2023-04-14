瘋傳張繼科有私生子　出賣景甜私密片過程疑曝光

前奧運冠軍、內地乒乓球名將張繼科近日捲私密片風波，遭傳賭博、借貸及用前女友景甜私密片賣畀債主作抵債，人氣崩潰人人喊打，迅速成為話題人物。雖然佢一度反駁喊冤，但依然撳唔住各方爆料。尋日（13日）有「中國內地第一狗仔」之稱嘅記者出面爆料，指自己最清楚事件來龍去脈，因為當時位債主S先生就係想搵佢幫手聯絡景甜疑似勒索！

該記者聲稱自己曾接到疑似S先生電話，對方想佢幫手向景甜討回1,700萬元人民幣（約1,952萬元港幣），據講係當初張繼科喺緬甸賭場輸嘅錢，張繼科就同S先生講，冇錢就去搵景甜攞。當時債主追問佢景甜點解要畀錢？張繼科就回答：「我有東西給你。」而佢口中所謂嘅「東西」就係網上所傳嘅景甜私密片！記者更指對方明確表態，自己只係要嗰1，700萬人仔，如果位記者幫到手，佢自己可以「要多啲」，不過該記者就話自己當場就拒絕咗對方。

及後，位記者稱自己將呢個消息講畀圈中一位製作人知，此人同景甜十分熟悉，當時景甜正喺雲南拍戲，佢得知情況後情緒崩潰到極點，甚至沒辦法開工。咁啱早前景甜喺綜藝節目中稱嗰段時間係佢人生中最黑暗嘅一段經歷，甚至唔想再去回憶，間接證實消息。而位S先生去搵景甜本人攞錢時，被景甜提前得知消息，當下就錄晒音及報警。最終，S先生被捕，被判7年。不過相關爆料同樣未被景甜及張繼科證實。

同時，內地媒體又爆料張繼科有新戀情，指佢同現任女友張蕊未有領證結婚，但疑似有個孩子，兩人目前同居，而且感情唔錯。而張蕊更被起底，原來佢係內地藝人白百何現任男友張思麟嘅前妻，係位好有錢嘅造型師。張繼科事件爆出後，張蕊依舊開住百萬級別豪車四圍走，完全冇受到傳聞影響。而「#曝張繼科女友是白百何現任前妻#」同「#狗仔曝張繼科已生子#」等話題充斥住熱搜，加埋就已經有逾4.2億閱讀量，可見網民關心度極高。