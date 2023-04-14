T.33 Spider限量開篷　千萬豪奢

在Gordon Murray Automotive(簡稱GMA)手工超跑車廠的掌舵人Gordon Murray眼中，無論是以前設計F1賽車，到今時今日設計自家品牌超跑，從沒有「妥協」呢兩個字。像旗下全新發表的首款V12 開篷超級跑車--T.33 Spider，在性能與實用性方面明顯完全不接受任何妥協，沒有其他開篷超跑能與之媲美。全球僅限量生產100輛，售價£189萬英鎊起，未完稅售價折合約$1,857萬港元，預計最快可於2025年中交付。

跟GMA去年推出的V12超級跑車T.33 一樣，全新T.33 Spider同擁有碳纖和鋁複合物料打造的Monocoque單體車架結構，並同以鋁合金和鈦物料打造的4.0L 65度夾角V12自然吸氣引擎作動力核心。不同的是，T.33 Spider多配備了兩件式可拆卸車頂板、可升降尾擋風玻璃及固定式防滾車頂後部設計，並通過巧妙的設計，提供有別於一般開篷超跑的儲物空間。頭冚下特別可存放兩件式可拆卸車頂板的存放空間，及設在後部兩側的行李箱，完全兼顧到車主出行需要。

儘管如此，淨車重也只不過比T.33稍增18kg，來到1,108kg。加上稍針對引擎輸出作出調校，最大馬力、扭力及轉速數值上，都比T.33更出色。不僅當引擎轉速達到10,500rpm時，可爆發出617ps最大馬力，451Nm最大扭力更可於6,750rpm全數釋出，並於2,500rpm低轉數時更已坐擁約338Nm扭力，引擎最高轉速亦即轉速紅區，則維持高達11,100rpm。並成就低於1.8kg/ps的重量馬力比，完勝不少開篷超跑。此外當然不少得將應用在T.33身上的Passive Boundary Layer Control (PBLC) 空氣動力系統移植。不過廠方就因應Spider車型的關係進行了針對性優化，配合埋主動式尾翼，使其即使是處於開篷狀態，實現低阻力、高下壓力和極佳高速穩定性的理想平衡。

規格表

車型：2座位開篷跑車

引擎：V12自然吸氣

容積：3,994c.c.

最大馬力：617ps/10,250rpm

峰值扭力：451Nm/6,750rpm

傳動：六前速手動波箱

驅動：中置引擎、後輪驅動

懸掛：(前、後) 雙搖臂

制動：(前、後) 碳陶瓷碟配前6後4活塞輕合金卡鉗

重量：1,108kg

車身體積：4,398×1,850×1,135mm（長×闊×高）