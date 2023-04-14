飲料品牌大玩花臣　So Fresh！

春日天氣早晚溫差大，日頭熱，這個時候最好來一杯冰凍飲品，不少飲料品牌都搞搞新意思，推出新口味或來個聯乘作，既讓大家踢走春困暑氣，又能為大家打打氣，為生活再衝刺！

教主加持

去年首次推出市場的雙重口味汽水品牌「OOHA」，找來人氣王「教主」Anson Lo@MIRROR任品牌大使，令這款0糖分、0卡路里、0脂肪的口味汽水備受年輕人追捧，今年品牌再下一城，剛推出全新檸檬蜂蜜味汽水，更首度邀請國際知名插畫藝術家雙人組合Craig & Karl合作，與「教主」一起推出主題港鐵列車及主題電車，與神徒齊齊體驗甜蜜滋味！全新的檸檬蜂蜜味汽水有大家熟悉的清新檸檬味，加入誘人的蜂蜜味道，創造出與眾不同的雙重口味，相當有驚喜。而Craig & Karl則以「飲得到的驚喜」為主題，創作了一系列充滿視覺衝擊的插畫藝術，將品牌的驚喜元素帶入現實世界，繽紛玩味！

國際珍奶日

今個月尾、4月30日乃國際珍珠奶茶日，人氣茶飲店茶星人於即日起推出兩款全新口味來迎接奶茶日，分別是全新斑蘭珍珠椰乳及茉莉珍珠奶茶，前者的斑蘭香氣馥郁，清新又香甜，而椰乳亦香醇濃郁；後者則花茶芳香清爽，每一口滲透出淡淡茉莉花香，配搭彈牙珍珠，滋味倍增。想一次過品嘗兩種新飲品又唔想飲兩杯的話，戶戶送於4月29及30日與茶飲店指定分店合作推出限定孖裝珍珠奶茶，一個杯盛載兩款特色茶飲，一次過滿足兩個「願望」，珍奶控可別錯過！

香檳高球雞尾酒

除了無酒精飲料外，亦有酒精飲品有新口味，好似全新登場的意大利品牌Chateau Highball，顧名思義即高球雞尾酒。由Alex Schueli、Daniel Zigal 和 Nicolò Barbuio 3位熱愛Highball的創業家共同研發，打破傳統，帶來Ready-To-Serve的飲料，即預先調好的雞尾酒，簡單加冰後即可享用，最重要是能保持高品質。全新飲料有多款口味，包括伏特加梳打（Vodka Soda）、優質橡木陳釀的蘇格蘭威士忌和天然礦泉水氣泡水製成的威士忌梳打（Whisky Soda）、用上植物代糖甜葉菊調製而成的氈通力調酒（Gin & Tonic），以及龍舌蘭梳打（Tequila Soda），全部以香檳瓶盛載，採用二次發酵氣酒酒生產方法（Frizzante）釀造，無添加任何防腐劑和食物添加劑，味道甘美醇香，口感順潤，是全球首創以香檳形式包裝的 Highball；雞尾酒迷想在家歎高品質Highball話咁易。

玩味期間限定店

去年底才引入香港、有新疆清爽之王美譽的「烏蘇啤酒」，旋即虜獲喜歡清爽口感啤酒的酒迷歡心，品牌將於4月15至6月30日期間（逢星期五，4月15日除外），一連3個月聯乘城中人氣餐廳「尚膳養顏滋補鍋」，推出期間限定主題店，並舉辦連串精彩又好玩的打卡主題活動及餐飲體驗，包括精彩上酒儀式、飲咗先講「金句杯」、輪住嚟飲酒骰遊戲、特色打卡場景等。除了清爽之王的期間限定用餐體驗外，大家更可在推廣期間品嘗主題店的人氣推介美食，包括尚膳麻辣鍋、蟹棒響鈴、安格斯手切牛肉及鬼馬雙星，在享受清爽之王的同時，也能參與一場集視覺及味覺享受的全方位盛宴， 體驗期間限定主題店獨有的清爽文化！